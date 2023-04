Chiến sự đến tối 8.4: Mỹ lại rò rỉ tài liệu mật về Ukraine

Quân nhân Ukraine lái một khẩu lựu pháo tự hành gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut vào ngày 7.4 REUTERS

Nga dồn sức vào miền đông Ukraine

Theo CNN, các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa phóng từ mặt đất và trên không, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái được trang bị vũ khí để bắn phá các khu vực đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, gây ra thương vong, thiệt hại và mất điện trong ngày 7.4.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành 18 cuộc không kích, 5 cuộc tấn công bằng tên lửa và 53 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng tên lửa từ sáng 6.4 đến ngày 7.4.

Nga đang tập trung phần lớn các hoạt động tấn công vào khu vực phía đông Ukraine, chủ yếu là ở các thành phố và thị trấn Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk, theo tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Hầu hết các báo cáo về chiến trường ngày 7.4 liên quan đến bốn khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9.2022 gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Cũng tại tỉnh Donetsk, Nga đã tấn công tên lửa vào thành phố Sloviansk, phá hủy các tòa nhà dân cư, trong khi một dân thường bị thương trong giao tranh ở Bakhmut.

Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Donetsk ngày 7.4 cho biết 15 thành phố và làng mạc ở tiền tuyến đã bị pháo kích trong khu vực. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm Aleksei Kulemzin cho biết các cuộc pháo kích của Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và làm bị thương 6 người.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã gây ra hàng chục thương vong cho lực lượng Ukraine và phá hủy máy bay không người lái cũng như các vũ khí và phương tiện chiến đấu khác của Ukraine tại một số điểm nóng.

Nga đánh chặn tên lửa Ukraine tấn công Crimea

Hãng thông tấn TASS đưa tin lãnh đạo Sergey Aksyonov của Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên thành phố Feodosiya, bờ biển phía đông của Crimea.

"Một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ ở Feodosiya", ông Aksyonov viết trên Telegram.

Trước đó, cố vấn Oleg Kryuchkov của ông Aksyonov thông báo rằng theo thông tin sơ bộ, các hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosiya trên bờ biển Crimea vào ngày 8.4.

Ông Kryuchkov cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu định cư ở Crimea, nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.

Ukraine tìm sự trợ giúp từ Ấn Độ

Báo The Hindu ngày 8.4 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, bà Emine Dzhaparova, sẽ đến thăm Ấn Độ. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ của một quan chức chính phủ Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự. Reuters đưa tin bà Dzhaparova dự kiến đến Ấn Độ trong ngày 9.4 cho chuyến thăm 4 ngày.

Trong chuyến thăm, bà Dzhaparova sẽ kêu gọi Ấn Độ gửi "một thông điệp mạnh mẽ vì hòa bình" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin sẽ đến Ấn Độ vào tháng 7 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và dự kiến trở lại vào tháng 9 để tham dự hội nghị của nhóm G20.

Ukraine đã đề nghị Ấn Độ viện trợ nhân đạo nhiều hơn, bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế và thiết bị năng lượng, để sửa chữa cơ sở hạ tầng điện bị hư hại trong xung đột. Vấn đề này dự kiến được cả hai bên thảo luận trong chuyến thăm của bà Dzhaparova.

Mỹ bị rò rỉ thêm tài liệu mật về Ukraine

Theo The New York Times, một lô tài liệu mật mới trình bày chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ, từ đánh giá liên quan đến xung đột Ukraine, Trung Đông đến Trung Quốc, đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7.4.

Các tài liệu về quân đội Ukraine là những bức ảnh chụp biểu đồ số vũ khí dự kiến cung cấp, sức mạnh của quân đội và tiểu đoàn cũng như các kế hoạch khác. Các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận đây đúng là tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, các bản sao dường như đã bị chỉnh sửa một số phần.

Quy mô của vụ rò rỉ, có thể lên đến hơn 100 tài liệu, cùng với độ nhạy cảm của chính các tài liệu đó có thể gây thiệt hại nặng nề. Vụ rò rỉ xảy ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ đang điều tra việc lộ các kế hoạch mật trong xung đột Ukraine hôm 6.4.

