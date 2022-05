Chiến sự ngày thứ 67: Nga tuyên bố phá hủy vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 1.5 tuyên bố Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở hai thành phố Zaporozhye và Artemovsk, thuộc miền đông Ukraine, theo hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng Nga đã dùng tên lửa Oniks phá hủy một nhà chứa máy bay có vũ khí và đạn dược do Mỹ cùng những nước phương Tây khác cung cấp cho Kyiv và đường băng tại một sân bay quân sự ở tỉnh Odessa thuộc tây nam Ukraine. Cũng trong ngày 1.5, trang The Kyiv Independent đưa tin Nga phóng tên lửa vào Odessa, khiến đường băng bị hư hỏng đến mức không thể được sử dụng nữa.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga phá hủy hai máy bay ném bom Su-24M của Ukraine, 12 máy bay không người lái và 2 tên lửa Tochka-U ở tỉnh Kharkov, thuộc đông bắc Ukraine, theo ông Konashenkov.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với tổn thất mới do phía Nga đưa ra.

The Kyiv Independent ngày 1.5 còn đưa tin theo quân đội Ukraine, Nga đang cố giành quyền kiểm soát toàn tỉnh Kherson, thuộc miền nam Ukraine, và “tạo các điều kiện thuận lợi” để tấn công thành phố Mykolaiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên thuộc miền nam Ukraine, và Kryvyi Rih, một thành phố trong tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền đông Ukraine.

Chưa có thông tin về phản ứng của Nga về thông tin trên nhưng vào sáng 27.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ vùng Kherson ở miền nam Ukraine, đồng thời chỉ định người đứng đầu nơi này, theo Hãng thông tấn Interfax.

Cơ sở quốc phòng Nga gần Ukraine bốc cháy

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga giáp với Ukraine ngày 1.5 cho hay một người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga trong tỉnh, theo Reuters. Chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn cũng như phản ứng liên quan của Bộ Quốc phòng Nga.

Hồi tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine điều trực thăng tấn công kho nhiên liệu ở Belgorod, nã pháo vào một số ngôi làng và phóng tên lửa nhắm vào một kho đạn dược, theo Reuters. Kyiv đã phủ nhận cáo buộc điều trực thăng tấn công kho nhiên liệu.

Hơn 100 dân thường được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1.5 tuyên bố nhóm đầu tiên với khoảng 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol thuộc miền nam Ukraine, theo AFP. “Cuộc sơ tán dân thường từ nhà máy Azovstal đã bắt đầu. Nhóm đầu tiên có khoảng 100 người đang đến khu vực được kiểm soát. Ngày mai, chúng tôi sẽ gặp họ ở Zaporizhzhia”, Tổng thống Zelensky viết trên Twitter.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21.4 tuyên bố đã chiếm được thành phố Mariupol nhưng vẫn còn khoảng 2.000 thành viên lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal. Phía Nga đã không ít lần ra thời hạn đầu hàng cho binh sĩ thuộc lực lượng Ukraine còn cố thủ trong nhà máy Azovstal, nhưng không có việc hạ vũ khí diễn ra.

Chủ tịch hạ viện Mỹ bất ngờ đến Kyiv

Vào ngày 1.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã hội đàm với Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Kyiv, đồng thời ông cũng chia sẻ trên Twitter video clip về chuyến thăm của nữ chính khách quyền lực của Mỹ.

Theo video clip vừa đăng trên tài khoản Twitter của ông Zelensky vào trưa 1.5 (giờ Việt Nam), bà Pelosi đã dẫn đầu phái đoàn hạ nghị sĩ Mỹ đến thủ đô Ukraine.

“Chuyến thăm của chúng tôi nhằm gửi lời tri ân về cuộc chiến vì tự do mà ông đang thực hiện… Cuộc chiến của ông cũng là cuộc chiến cho tất cả chúng ta. Vì thế, chúng tôi (người Mỹ) sẽ cam kết luôn đồng hành với ông cho đến khi cuộc chiến này kết thúc”, bà Pelosi nói.

Đức nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận của phương Tây lên Nga

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 1.5 tuyên bố các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine sẽ không được dỡ bỏ nếu Moscow không rút quân khỏi nước láng giềng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Bild (Đức), Ngoại trưởng Baerbock giải thích rằng “một lệnh ngừng bắn có thể chỉ là bước đầu tiên” khi đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận, theo Đài RT. “Rõ ràng đối với chúng ta là các lệnh cấm vận chỉ có thể được dỡ bỏ nếu Nga rút binh sĩ”, bà Baerbock nhấn mạnh. Bà còn nói rằng hòa bình theo điều kiện của Nga sẽ không mang lại an ninh cho Ukraine hay châu Âu mà “sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh kế tiếp, thậm chí gần biên giới của chúng ta hơn”.

Ukraine đề nghị Trung Quốc đảm bảo an ninh

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây đề nghị Trung Quốc đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn tương tự đối với Mỹ.

“Ukraine đang nghiên cứu khả năng có được những đảm bảo an ninh từ các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Trung Quốc, và những cường quốc khác. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc trở thành một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là dấu hiệu chúng tôi tôn trọng và tin tưởng CHND Trung Hoa”, Ngoại trưởng Kuleba cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn do Tân Hoa xã xuất bản ngày 30.4.

