Chiến sự Ukraine ngày 1.496: 9 vùng của Nga bị tập kích

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn 102 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 9 vùng của Nga và bán đảo Crimea trong đêm 29.3 và rạng sáng 30.3, theo Hãng tin TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ UAV của Ukraine ở các vùng Belgorod, Kursk, Voronezh, Rostov, Volgograd, Penza, Ulyanovsk, Samara và Krasnodar, biển Azov và bán đảo Crimea.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga sau cuộc tấn công do Ukraine tiến hành vào ngày 25.3 Ảnh: Reuters

Trong cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào miền nam nước Nga, hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy hơn 60 UAV ở thành phố Taganrog và một số UAV khác ở 6 huyện thuộc tỉnh Rostov, theo Tỉnh trưởng Yury Slyusar.

Vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Taganrog đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, làm hư hại 12 tòa nhà chung cư và 27 nhà riêng, 10 ô tô và 3 doanh nghiệp, theo TASS. Ngoài ra còn có 3 dân thường bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố Krasnodar ở phía nam.

Tại tỉnh Kursk, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein thông báo trên mạng xã hội rằng từ 9 giờ ngày 29.3 đến 7 giờ ngày 30.3, lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 39 UAV Ukraine. Ông Khinshtein còn nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn pháo 17 lần vào các khu vực đã được sơ tán thuộc tỉnh Kursk.

Còn tại tỉnh Belgorod, Trung tâm ứng phó khủng hoảng khu vực cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng gần 150 UAV trong 24 giờ.

Đến tối 30.3 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine về cáo buộc và tuyên bố từ phía Nga.

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander và 164 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 29.3 và rạng sáng 30.3. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 150 UAV trong số đó, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ít nhất 12 UAV và tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng thủ và tấn công 7 địa điểm. Mảnh vỡ đã rơi xuống tại 2 địa điểm, theo Không quân Ukraine.

Giới chức ở Ukraine sáng 30.3 thông báo ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ.

Trong khi đó, Hãng tin TASS tối 30.3 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở 2 vùng Kharkiv và Zaporizhia trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv mất 1.360 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, hệ thống phòng không đã đánh chặn 312 UAV của Ukraine và 5 quả bom thông minh.

Chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Đơn vị phòng không của các công ty Ukraine bắt đầu hoạt động

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 30.3 thông báo đơn vị phòng không đầu tiên do các doanh nghiệp Ukraine thành lập đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, trong khi các đơn vị mới đang được thành lập tại 13 doanh nghiệp khác.

Năm ngoái, chính phủ Ukraine đã cho phép các công ty năng lượng, viễn thông và vận tải mua và sử dụng thiết bị phòng không để nâng cao hiệu quả chống lại các cuộc không kích của Nga.

Các nhóm này, bao gồm chính nhân viên của các công ty, đang được trang bị vũ khí, hoạt động dưới sự điều phối của Không quân Ukraine và được tích hợp vào hệ thống phòng không rộng lớn hơn.

"Đến nay, một số máy bay không người lái của đối phương đã bị bắn hạ ở khu vực Kharkiv, bao gồm cả các mẫu Shahed và Zala", Bộ trưởng Fedorov thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông cho biết thêm các đơn vị đang ở những giai đoạn sẵn sàng khác nhau, trong đó có một số đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và một số khác vẫn đang trong quá trình huấn luyện.

"Đây là một giải pháp ở cấp hệ thống cho phép mở rộng nhanh chóng khả năng phòng không mà không gây thêm gánh nặng cho các đơn vị tiền tuyến", ông Fedorov nhấn mạnh.

Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái (UAV) chiến đấu để tấn công các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Ukraine, phóng hàng trăm UAV mỗi ngày, nhưng phần lớn đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn, theo Reuters.

