Chiến sự Ukraine tối 27.12: Tình hình Donbass 'khó khăn và đau đớn'

Giao tranh dữ dội

Theo Reuters, giao tranh hiện diễn ra ác liệt nhất ở các tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Trong bài phát biểu qua video vào tối 26.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tình hình dọc tiền tuyến ở Donbass rất "khó khăn và đau đớn".

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 27.12 cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực thuộc hai khu định cư ở tỉnh Luhansk và sáu khu định cư ở Donetsk.

Các lực lượng Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa và bắn 44 tên lửa từ hệ thống phóng đa nòng trong ngày qua

Quân đội Ukraine cũng cho biết thêm rằng Nga đã pháo kích vào thành phố Kherson, tỉnh Zaporizhzhia và các khu định cư ở tỉnh Kharkiv nằm ở phía đông bắc Ukraine, gần biên giới với Nga.

Ông Oleh Zhdanov, nhà phân tích quân sự tại Kyiv, cho biết các cuộc giao tranh đặc biệt ác liệt xung quanh các khu vực trên cao gần thành phố Kreminna do Ukraine kiểm soát ở Luhansk.

Ông cho biết giao tranh cũng đã gia tăng dọc theo tuyến Bakhmut và Avdiivka, xa hơn về phía nam trong khu vực Donetsk.

"Lửa ở khu vực Donetsk tiếp tục cháy", ông Zhdanov cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội.

Đoạn phim của Reuters quay tại Bakhmut cho thấy lửa bùng cháy bên trong một tòa nhà, trong khi các đường phố gần đó ngổn ngang mảnh vụn và nhiều tòa nhà không có cửa sổ.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến gần 9 triệu người không có điện. Con số đó chiếm khoảng 1/4 dân số Ukraine.

Ông Sergey Kovalenko, người đứng đầu YASNO, công ty cung cấp điện cho Kyiv, cho biết vào cuối ngày 26.12 rằng trong khi tình hình điện trong thành phố đang được cải thiện, tình trạng mất điện sẽ tiếp tục.

"Trong khi việc sửa chữa đang được tiến hành, việc ngắt điện khẩn cấp sẽ tiếp tục diễn ra", ông Kovalenko cho biết trên trang Facebook của mình.





Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga ra tối hậu thư

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26.12 đã đưa ra tối hậu thư cho Kyiv.

“Những đề xuất của chúng tôi về việc phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do chính quyền (Kyiv) kiểm soát, việc loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ nơi đó, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mới của chúng tôi, đã được đối phương biết rõ. Vấn đề rất đơn giản là thực hiện những đề xuất đó vì lợi ích của chính quý vị. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định”, ông Lavrov tuyên bố.

Ông Lavrov cũng cho biết Nga không có ý định đề xuất bất kỳ sáng kiến mới nào về vũ khí chiến lược hoặc đảm bảo an ninh, đồng thời kêu gọi phương Tây kiềm chế tối đa trong lĩnh vực hạt nhân “nhạy cảm”.

Các phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.12 tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine và quy trách nhiệm cho Kyiv và phương Tây về tình trạng bế tắc hiện nay.

“Chúng ta sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan về các giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ - chúng ta không phải là những người từ chối đàm phán, mà chính họ”, Tổng thống Putin nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 25.12.

Ukraine muốn tổ chức hội nghị hoà bình

Theo The Guardian, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 26.12 cho biết Ukraine muốn có một hội nghị thượng đỉnh để chấm dứt chiến tranh vào tháng 2.2023. Ông Kuleba cũng hy vọng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres sẽ đứng ra làm trung gian dàn xếp hội nghị này.

Tuy nhiên, ông Kuleba nói Nga chỉ có thể được mời đến hội nghị nếu nước này đối mặt với một tòa án tội phạm chiến tranh trước.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một phản ứng rất thận trọng. “Như tổng thư ký đã nói nhiều lần trước đây, ông ấy chỉ có thể hòa giải nếu tất cả các bên muốn ông ấy làm như thế”, Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Florencia Soto Nino-Martinez cho hay hôm 26.12, theo AP.