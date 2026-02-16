Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ

Shipper, tài xế công nghệ vẫn cần mẫn làm việc. Ông Bá, một tài xế ở khu vực phường Bình Đông cho biết ông sẽ làm tới tối, sau đó sẽ về đón giao thừa cùng gia đình. "Tới mùng 2 tôi sẽ đi làm lại. Gì thì gì, giao thừa là phải về với bà xã, với các con, làm cả năm, quý có thời khắc này", ông cười chia sẻ