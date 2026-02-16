Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tiếp tục thông thoáng, có thời điểm vắng bóng xe trong buổi chiều 29 tết, khi còn vài giờ nữa đến thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (phường Sài Gòn), đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa)... ngày thường đông đúc xe giờ cao điểm, chiều nay thông thoáng. Trên đường, nhiều chuyến xe vội vã hoàn thành công việc trước thời khắc giao thừa.
