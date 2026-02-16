Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ

Cao An Biên
Cao An Biên
16/02/2026 17:43 GMT+7

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tiếp tục thông thoáng, có thời điểm vắng bóng xe trong buổi chiều 29 tết, khi còn vài giờ nữa đến thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (phường Sài Gòn), đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa)... ngày thường đông đúc xe giờ cao điểm, chiều nay thông thoáng. Trên đường, nhiều chuyến xe vội vã hoàn thành công việc trước thời khắc giao thừa.

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Đường Tôn Đức Thắng vốn ngày thường đông nghẹt xe vào giờ cao điểm chiều nay thông thoáng đến lạ. Anh Hà, trên đường về nhà sau khi đi công việc bất ngờ, chia sẻ: "Đường này vắng quá nhìn không quen. Bình thường tan tầm là đông nghẹt người, xe nhích từng chút, nay thênh thang".

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 2.

Trong khi đó, nhiều địa điểm vui chơi tại vực trung tâm TP.HCM đông người đổ về buổi chiều, song lúc 16 giờ 30 phút vẫn khá thông thoáng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 3.

Trong ánh hoàng hôn ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, nhiều người cùng người thân, gia đình thong dong dạo mát ở khu vực trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 4.

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 5.

Một số người diện những bộ quần áo thật đẹp, chụp ảnh tết trước thềm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 6.

Dòng xe thưa thớt trên đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Nhiều người đang làm nốt những công việc cuối cùng để về nhà cho kịp giao thừa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 7.

Shipper, tài xế công nghệ vẫn cần mẫn làm việc. Ông Bá, một tài xế ở khu vực phường Bình Đông cho biết ông sẽ làm tới tối, sau đó sẽ về đón giao thừa cùng gia đình. "Tới mùng 2 tôi sẽ đi làm lại. Gì thì gì, giao thừa là phải về với bà xã, với các con, làm cả năm, quý có thời khắc này", ông cười chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 8.

Tại vòng xoay Lý Thái Tổ chiều nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 9.

Đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa trong ánh hoàng hôn cuối ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 10.

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 11.

Các tuyến đường trung tâm TP.HCM đều khá thông thoáng chiều 29 tết, người dân di chuyển dễ dàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều 29 tết, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ- Ảnh 12.

Nhịp sống TP.HCM ngày cuối cùng của năm như chậm lại

ẢNH: CAO AN BIÊN


Tin liên quan

Chiều 29 tết: Vì sao nhiều người ở TP.HCM đợi ngày giao thừa mới mua hoa tết?

Chiều 29 tết: Vì sao nhiều người ở TP.HCM đợi ngày giao thừa mới mua hoa tết?

Trong khi nhiều người ở TP.HCM chọn mua hoa tết từ sớm để lựa được hoa đẹp, ưng ý thì cũng có một số người chọn mua hoa vào ngày giao thừa, tức 29 tết hôm nay. Lý do là gì?

Chợ hoa tết TP.HCM trưa 29 tết: Bất ngờ xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn

Ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ: Bất ngờ đường phố trung tâm TP.HCM sáng 27 tháng chạp

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm TP.HCM đường phố trung tâm tphcm đường phố tphcm 29 tết giao thừa giao thừa tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận