Chim hải âu xuất hiện dày đặc, sà xuống săn cá ở cửa biển Rạch Giá

Anh Nguyễn Văn Luận, một người đam mê nhiếp ảnh ở tỉnh Đồng Tháp, cho biết hằng năm cứ vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 là thời điểm chim hải âu cùng nhạn biển trở về cửa sông Kiên ở Rạch Giá đông đúc nhất. Đàn hải âu này từ vùng biển Tây Nam di trú về khu vực ven bờ để tìm thức ăn.

Khu vực biển Rạch Giá (An Giang, tỉnh Kiên Giang cũ) này là cũng là cửa sông, nơi giao thoa giữa 2 dòng nước ngọt và mặn. Thời gian này, nước từ nội đồng tỉnh Kiên Giang chảy ra sông Kiên rồi đổ ra biển, mang theo nhiều loài cá nước ngọt. Khi ra đến vùng cửa biển, một số loài cá nước ngọt bị ảnh hưởng, bơi chậm và nổi lên mặt nước.

Nguồn thức ăn dồi dào này thu hút hải âu tập trung về kiếm ăn. Do ưa thích cá đồng, loài chim này nhanh chóng tận dụng cơ hội để săn mồi. Hải âu thường bay thấp, lượn sát mặt nước và không ngại tiến gần bờ. Khi phát hiện cá, chúng bất ngờ chao xuống, tạo nên những pha săn bắt chớp nhoáng. Loài chim này tập trung thành từng đàn lúc sáng sớm hoặc chiều tối để tìm thức ăn.

Vì một năm có một mùa nên anh Luận cùng nhiều người yêu thích chụp ảnh tìm đến đây với mong muốn ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này. Như mọi lần, anh Luận chuẩn bị máy ảnh, ống kính tốt để chụp. Thời điểm chụp ảnh chim hải âu và nhạn biển thường vào sáng sớm và chiều tối. Do đó, anh phải có mặt tại khu cửa biển này nhiều ngày vào các thời điểm nói trên.

Anh Luận chia sẻ rằng chụp ảnh chim hải âu khác với các loài chim khác bởi chim thường chao lượn, săn mồi nhanh và nhất là rất khó bắt khoảnh khắc đẹp. Để có bức ảnh đẹp, anh Luận phải chờ đợi rất lâu, chụp hàng loạt ảnh mới chọn ra được vài tấm ưng ý.

Cảnh chim hải âu bắt được một con cá ở trên mặt biển

Cảnh chim nhạn biển bắt cá cũng được anh Luận ghi lại

