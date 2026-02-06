Chính phủ Malaysia trả lời Quốc hội về tình trạng nóng của FAM: Sợ FIFA trừng phạt nên sẽ…

Trong văn bản trả lời Quốc hội được tờ New Straits Times dẫn lại tối 5.2, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Mohammed Taufiq Johari, nhấn mạnh FAM phải là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản trị bóng đá quốc gia, từ tổ chức các giải đấu trong nước đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều lệ của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo ông Taufiq, các điều lệ này đặt ra những nguyên tắc nền tảng về tính độc lập, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình – những yếu tố mà bất kỳ liên đoàn bóng đá thành viên nào cũng buộc phải tôn trọng nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

“Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ không can thiệp vào việc quản lý của FAM, bởi bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ đều có thể làm gia tăng rủi ro bị xử lý và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước”, ông Taufiq khẳng định.

Đội tuyển Malaysia đang gặp khó khăn ẢNH: NGỌC LINH

Bộ trưởng Malaysia cho biết thêm, dù không can thiệp vào bộ máy lãnh đạo hay hoạt động điều hành của FAM, Bộ vẫn đóng vai trò định hướng thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao, nhằm thúc đẩy các chuẩn mực quản trị tốt trong tất cả các tổ chức thể thao, bao gồm cả bóng đá. Những nỗ lực này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Đạo luật Phát triển Thể thao, chứ không đi ngược lại nguyên tắc tự chủ của các liên đoàn.

Lập trường “không can thiệp” của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, theo tiến sĩ Taufiq, hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ông dẫn Điều 5 của Hiến chương Olympic, trong đó nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ tự chủ của các tổ chức thể thao, yêu cầu họ phải hoạt động độc lập, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quản trị, cơ cấu tổ chức và việc lựa chọn lãnh đạo.

Nguyên tắc này cũng trùng khớp với Điều 15 (c) trong Điều lệ FIFA, vốn quy định rõ các hiệp hội thành viên phải được tự do khỏi mọi hình thức can thiệp của chính phủ. “Đây là ranh giới mà chúng tôi không thể và không được phép vượt qua”, ông Taufiq nêu rõ.

Phát biểu của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia được đưa ra nhằm trả lời chất vấn của nghị sĩ Mohd Nazri Abu Hassan (PN-Merbok), người đặt câu hỏi về cách thức Bộ đảm bảo rằng công tác quản lý của FAM cũng như các giải đấu quốc nội thực sự minh bạch, không xung đột lợi ích và có trách nhiệm với người hâm mộ lẫn cầu thủ.

Trước mối quan tâm này, tiến sĩ Mohammed Taufiq cho biết Văn phòng Ủy viên Thể thao đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các tổ chức thể thao ở mọi cấp độ. Trong đó có các khóa học quản lý tổ chức thể thao, chương trình vận động về quản trị và liêm chính, ngày tương tác với các bên liên quan, chương trình phụ nữ trong thể thao cũng như các buổi đối thoại công khai với các liên đoàn.

Theo ông, bóng đá – môn thể thao số một tại Malaysia – cũng nằm trong phạm vi của các chương trình này, với mục tiêu đảm bảo quá trình phát triển không bị chệch hướng bởi những vấn đề hay thách thức hiện tại. Tuy nhiên, mọi hỗ trợ đều dừng ở mức định hướng và nâng cao nhận thức, thay vì can thiệp vào quyền tự chủ của FAM.

Bóng đá Malaysia đang bắt đầu quá trình tái thiết ẢNH: REUTERS

Ghế Chủ tịch tương lai của FAM gây tranh cãi dữ dội

Song song với lập trường “không can thiệp” của Chính phủ, làn sóng từ chức hàng loạt của Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 hồi tháng 1.2026 đã đẩy chiếc ghế Chủ tịch FAM vào trạng thái nóng chưa từng thấy. Bê bối giấy tờ nhập tịch cầu thủ, cùng áp lực giám sát từ FIFA và AFC, khiến vị trí đứng đầu FAM không còn mang tính biểu trưng, mà trở thành tâm điểm tranh cãi.

Việc Ban Chấp hành FAM chấp nhận từ chức tập thể, dù gây nhiều ý kiến trái chiều, vẫn được xem là động thái dám chịu trách nhiệm chính trị, qua đó mở ra cơ hội “khởi động lại” bộ máy quản trị bóng đá Malaysia, bất chấp những tồn tại bắt nguồn từ các nhiệm kỳ trước.

Kênh Astro Arena đánh giá: "Cuộc cải tổ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu FAM tìm được một chủ tịch đủ tầm: liêm chính không thỏa hiệp, am hiểu quản lý thể thao như một ngành công nghiệp, có uy tín quốc tế để làm việc với FIFA và AFC, đồng thời sở hữu tầm nhìn dài hạn cho bóng đá trẻ và hệ thống giải đấu".

Cũng theo Astro Arena, danh sách ứng viên tiềm năng hiện cũng gây nhiều tranh luận, từ giới doanh nghiệp, nhà quản lý thể thao, đại diện hành chính công cho đến các huyền thoại bóng đá Malaysia. Những cái tên như Al-Sultan Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah hay Tan Sri Hamidin Mohd Amin đều được nhắc đến, nhưng mức độ phù hợp trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay vẫn là dấu hỏi lớn.