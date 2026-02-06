Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Chính phủ Malaysia trả lời Quốc hội về tình trạng nóng của FAM: Sợ FIFA trừng phạt nên sẽ…

Văn Trình
Văn Trình
06/02/2026 07:36 GMT+7

Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ không can thiệp, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào công tác quản lý và điều hành của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), trong bối cảnh bất kỳ sự dính líu nào từ phía nhà nước đều có thể khiến bóng đá nước này đối mặt nguy cơ bị FIFA xử phạt.

Trong văn bản trả lời Quốc hội được tờ New Straits Times dẫn lại tối 5.2, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Tiến sĩ Mohammed Taufiq Johari, nhấn mạnh FAM phải là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản trị bóng đá quốc gia, từ tổ chức các giải đấu trong nước đến việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều lệ của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo ông Taufiq, các điều lệ này đặt ra những nguyên tắc nền tảng về tính độc lập, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình – những yếu tố mà bất kỳ liên đoàn bóng đá thành viên nào cũng buộc phải tôn trọng nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

“Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ không can thiệp vào việc quản lý của FAM, bởi bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ đều có thể làm gia tăng rủi ro bị xử lý và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước”, ông Taufiq khẳng định.

Chính phủ Malaysia trả lời Quốc hội về tình trạng nóng của FAM: Sợ FIFA trừng phạt nên sẽ…- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia đang gặp khó khăn 

ẢNH: NGỌC LINH

Bộ trưởng Malaysia cho biết thêm, dù không can thiệp vào bộ máy lãnh đạo hay hoạt động điều hành của FAM, Bộ vẫn đóng vai trò định hướng thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao, nhằm thúc đẩy các chuẩn mực quản trị tốt trong tất cả các tổ chức thể thao, bao gồm cả bóng đá. Những nỗ lực này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Đạo luật Phát triển Thể thao, chứ không đi ngược lại nguyên tắc tự chủ của các liên đoàn.

Lập trường “không can thiệp” của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, theo tiến sĩ Taufiq, hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ông dẫn Điều 5 của Hiến chương Olympic, trong đó nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ tự chủ của các tổ chức thể thao, yêu cầu họ phải hoạt động độc lập, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quản trị, cơ cấu tổ chức và việc lựa chọn lãnh đạo.

Nguyên tắc này cũng trùng khớp với Điều 15 (c) trong Điều lệ FIFA, vốn quy định rõ các hiệp hội thành viên phải được tự do khỏi mọi hình thức can thiệp của chính phủ. “Đây là ranh giới mà chúng tôi không thể và không được phép vượt qua”, ông Taufiq nêu rõ.

Phát biểu của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia được đưa ra nhằm trả lời chất vấn của nghị sĩ Mohd Nazri Abu Hassan (PN-Merbok), người đặt câu hỏi về cách thức Bộ đảm bảo rằng công tác quản lý của FAM cũng như các giải đấu quốc nội thực sự minh bạch, không xung đột lợi ích và có trách nhiệm với người hâm mộ lẫn cầu thủ.

Trước mối quan tâm này, tiến sĩ Mohammed Taufiq cho biết Văn phòng Ủy viên Thể thao đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các tổ chức thể thao ở mọi cấp độ. Trong đó có các khóa học quản lý tổ chức thể thao, chương trình vận động về quản trị và liêm chính, ngày tương tác với các bên liên quan, chương trình phụ nữ trong thể thao cũng như các buổi đối thoại công khai với các liên đoàn.

Theo ông, bóng đá – môn thể thao số một tại Malaysia – cũng nằm trong phạm vi của các chương trình này, với mục tiêu đảm bảo quá trình phát triển không bị chệch hướng bởi những vấn đề hay thách thức hiện tại. Tuy nhiên, mọi hỗ trợ đều dừng ở mức định hướng và nâng cao nhận thức, thay vì can thiệp vào quyền tự chủ của FAM.

Chính phủ Malaysia trả lời Quốc hội về tình trạng nóng của FAM: Sợ FIFA trừng phạt nên sẽ…- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia đang bắt đầu quá trình tái thiết

ẢNH: REUTERS

Ghế Chủ tịch tương lai của FAM gây tranh cãi dữ dội

Song song với lập trường “không can thiệp” của Chính phủ, làn sóng từ chức hàng loạt của Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 hồi tháng 1.2026 đã đẩy chiếc ghế Chủ tịch FAM vào trạng thái nóng chưa từng thấy. Bê bối giấy tờ nhập tịch cầu thủ, cùng áp lực giám sát từ FIFA và AFC, khiến vị trí đứng đầu FAM không còn mang tính biểu trưng, mà trở thành tâm điểm tranh cãi.

Việc Ban Chấp hành FAM chấp nhận từ chức tập thể, dù gây nhiều ý kiến trái chiều, vẫn được xem là động thái dám chịu trách nhiệm chính trị, qua đó mở ra cơ hội “khởi động lại” bộ máy quản trị bóng đá Malaysia, bất chấp những tồn tại bắt nguồn từ các nhiệm kỳ trước.

Kênh Astro Arena đánh giá: "Cuộc cải tổ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu FAM tìm được một chủ tịch đủ tầm: liêm chính không thỏa hiệp, am hiểu quản lý thể thao như một ngành công nghiệp, có uy tín quốc tế để làm việc với FIFA và AFC, đồng thời sở hữu tầm nhìn dài hạn cho bóng đá trẻ và hệ thống giải đấu".

Cũng theo Astro Arena, danh sách ứng viên tiềm năng hiện cũng gây nhiều tranh luận, từ giới doanh nghiệp, nhà quản lý thể thao, đại diện hành chính công cho đến các huyền thoại bóng đá Malaysia. Những cái tên như Al-Sultan Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah hay Tan Sri Hamidin Mohd Amin đều được nhắc đến, nhưng mức độ phù hợp trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay vẫn là dấu hỏi lớn.

Tin liên quan

Xuân Son đăng thông điệp đáp trả dư luận Malaysia trước đại chiến 3 sao nhập tịch‘lậu’

Xuân Son đăng thông điệp đáp trả dư luận Malaysia trước đại chiến 3 sao nhập tịch‘lậu’

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định đăng thông điệp ngắn gọn, nhưng mạnh mẽ: 'Tiến lên', cùng hình ảnh tươi cười ăn mừng bàn thắng với chi tiết 8 bàn ghi trong 4 trận gần đây, đáp trả dư luận Malaysia.

Malaysia lại nín thở trước ngày CAS mở phiên điều trần, trận tái đấu Việt Nam dễ thành trận… thủ tục

Arsenal đứng trước 'mùa gặt'

Khám phá thêm chủ đề

FAM Nhập tịch Malaysia chủ tịch Quốc hội chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận