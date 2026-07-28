Cho con 'ăn bờ ngủ bụi' hàng ngàn km trước ngày tựu trường

"Khối nghỉ hè" cùng "khối nghỉ hưu" xuyên miền Bắc

Sau chuyến đi về cực Nam của Tổ quốc vào hè năm ngoái, hè này gia đình chị Đoàn Thị Thanh Giang (31 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình, TP.HCM) quyết định khám phá miền Bắc. Hành trình kéo dài 13 - 14 ngày, thành viên gồm 6 người lớn và 4 trẻ nhỏ, di chuyển bằng 2 ô tô trên cung đường hơn 2.000 km, từ Hà Nội qua các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc rồi về Nghệ An.

Chị Giang gọi vui đây là chuyến đi của "khối nghỉ hè" và "khối nghỉ hưu", bởi ngoài các con còn có ông bà đồng hành. Điều quan trọng nhất không nằm ở số điểm check-in, mà là lần hiếm hoi 3 thế hệ được ở bên nhau liên tục suốt nhiều ngày. "Hạnh phúc nhất là vợ chồng mình có cả bố mẹ và các con bên cạnh. Qua từng cung đường, các cháu được trò chuyện, chăm sóc ông bà. Chỉ cần cùng con cháu ăn cơm, ngắm cảnh, ông bà đã rất vui", chị Giang chia sẻ.

Gia đình chị Đoàn Thị Thanh Giang trong hành trình xuyên miền Bắc ẢNH: NVCC

Theo chị Giang, khi đi cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ, lịch trình không thể theo kiểu đi cho đủ điểm. Chị ưu tiên homestay thuận tiện nghỉ ngơi, tự nấu ăn. Cứ sau khoảng 3 giờ di chuyển trên đường đèo dốc, đoàn lại dừng xe. Do ông có tiền sử tiểu đường, bà ăn chay, gia đình luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn phù hợp.

Kỷ niệm khiến cả nhà nhớ nhất là lần lên đỉnh Fansipan. Lúc đó trời mưa, sương mù dày, chị Giang lo ông bà không đủ sức đi tiếp. Tuy nhiên cả hai không chỉ lên được đỉnh mà lúc trở xuống còn đi bộ khoảng 600 bậc thang dốc. Gia đình còn trekking ở Tả Van, đến Lũng Cú, sông Nho Quế, thác Bản Giốc. Lịch trình linh hoạt thay đổi tùy sức khỏe, thời tiết và tình trạng đường.

Trong chuyến đi cũng có nhiều sự cố phát sinh khiến chi phí dự kiến khoảng 50 triệu đồng tăng lên gần 100 triệu đồng. Dù vậy, chị Giang và chồng vẫn rất vui. "Đưa bố mẹ và các con đi qua nhiều vùng đất là kế hoạch chúng mình đặt ra từ lâu, đến nay đã làm được", chị nói.

Không cần chạy nhanh, cũng không cần check-in nhiều

Gia đình chị Trần Thị Thu Hồng (33 tuổi, ngụ P.Từ Liêm, Hà Nội) cũng vừa hoàn thành chuyến road trip 10 ngày, gần 2.000 km, cùng hai con là Khoai (10 tuổi) và Xoài (5 tuổi).

Chị Hồng kể, vợ chồng chị từng cân nhắc đi máy bay để nhanh và đỡ mệt, nhưng cuối cùng quyết định tự lái xe từ Hà Nội vào Huế, Đà Nẵng. Họ muốn các con tận hưởng cả hành trình, thay vì chỉ đến một điểm du lịch rồi trở về.

Vợ chồng chị Thu Hồng muốn dạy con các bài học cuộc sống qua chuyến đi ẢNH: NVCC

Nhờ chủ động phương tiện, gia đình chị Hồng có thể ghé bãi Đá Nhảy, cánh đồng điện gió Quảng Bình, dừng trên đèo Hải Vân ngắm vịnh Lăng Cô và đoàn tàu Bắc - Nam chạy men theo sườn núi. "Vợ chồng mình muốn con biết về đất nước mình không chỉ qua sách hay màn hình, mà bằng cảnh vật, món ăn và những người gặp trên đường", chị chia sẻ.

Chị Hồng cho biết trước ngày khởi hành khoảng 2 tuần, chị lập kế hoạch thật kỹ cho từng chặng. Vì chồng là người duy nhất lái xe, mỗi ngày cả nhà chỉ di chuyển khoảng 150 - 300 km. Xe được kiểm tra kỹ, nơi nghỉ ưu tiên sạch sẽ, có chỗ đỗ ô tô và phù hợp trẻ nhỏ. Trên xe luôn có các loại thuốc cơ bản, quần áo dự phòng, đồ ăn nhẹ, đồ chơi và nước uống. Chị Hồng cũng xác định lịch trình có thể thay đổi để mọi người không bị quá sức.

Điều khiến chị Hồng bất ngờ là các con không chỉ nhớ những địa điểm nổi tiếng mà còn nhớ việc mỗi sáng thức dậy ở một thành phố khác nhau, ăn tại quán địa phương hay trải nghiệm say cáp treo chưa từng có.

Sau chuyến đi, chị nhận thấy các con dạn dĩ, chịu quan sát và tò mò hơn về văn hóa, món ăn, con người ở từng địa phương. Các bé cũng học cách thích nghi khi phải dậy sớm, gặp trời nắng gắt hay thay đổi kế hoạch.

"Đi cùng trẻ nhỏ, đừng cố nhồi quá nhiều điểm. Người lái phải ngủ đủ, không cố lái khi mệt. Chậm một chút nhưng mọi người đều khỏe, vui và an toàn vẫn tốt hơn chạy theo lịch trình", chị Hồng nói.

Đi để gần nhau hơn

Theo ông Đoàn Đức Minh, Phó trưởng khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM, để mỗi chuyến đi thực sự giúp tái tạo năng lượng thay vì trở thành một áp lực, các gia đình cần cân nhắc kỹ mục đích, sức khỏe của từng thành viên và khả năng tài chính trước khi khởi hành.

Mỗi điểm dừng trên hành trình đều trở thành kỷ niệm của gia đình chị Thu Hồng ẢNH: NVCC

Thay vì chạy theo số lượng điểm đến hay cố gắng check-in thật nhiều, ông Minh nói phụ huynh có thể lựa chọn hình thức du lịch chậm, dành thời gian cảm nhận cảnh quan, văn hóa địa phương và trò chuyện cùng nhau. Với những chuyến đi có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, lịch trình càng cần được thiết kế vừa sức, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý và không tạo áp lực cho người lái xe.

Ngoài những chuyến đi dài ngày, theo ông Minh, các gia đình cũng có thể tái tạo năng lượng bằng những hoạt động gần gũi, ít tốn kém hơn như dã ngoại gần nhà, cắm trại cuối tuần hay cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài trời. Điều quan trọng không nằm ở việc đi xa hay chi tiêu nhiều, mà ở khoảng thời gian các thành viên thực sự hiện diện bên nhau.