Chờ làn gió mới từ bóng chuyền nữ Việt Nam

C HƯA HOÀN THIỆN ĐỘI HÌNH

Tại chặng 1 SEA V.Cup vừa kết thúc ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu không như kỳ vọng, đặc biệt ở trận tranh ngôi vô địch, để thua 0-3 trước Thái Lan.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan Ảnh: Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC)

Mang đến VN đội hình thiếu vắng một số chủ lực nhưng như phân tích của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Thái Lan thi đấu với đội hình nào cũng mạnh. Đội bóng hiện xếp hạng 17 thế giới, nhiều năm thống trị khu vực, lấn lướt hoàn toàn so với đội tuyển VN ngay từ khâu phát bóng, tổ chức lối chơi.

Điều quan trọng là đội tuyển VN chưa hoàn thiện đội hình. Việc thiếu vắng những vị trí như chuyền hai Lâm Oanh, phụ công Nguyễn Thị Trinh và phong độ chưa tốt của dàn chủ lực chuyền hai Kim Thoa, chủ công Thanh Thúy, phụ công Bích Thủy khiến đội tuyển VN lép vế trước Thái Lan. Ở vị trí đối chuyền, Trà My chơi không như kỳ vọng, Nguyễn Thị Uyên vào thay cũng không tạo được khác biệt. Đây là vị trí trọng yếu nhưng lại là nỗi lo với đội tuyển VN kể từ sau khi Nguyễn Thị Bích Tuyền giã từ sự nghiệp.

Nhiều đề xuất về việc chuyển chủ công Trần Thị Thanh Thúy sang chơi đối chuyền nhằm giúp hàng tấn công của đội tuyển VN thêm đa dạng. Thực tế Thanh Thúy từng được xếp chơi đối chuyền cả ở đội tuyển VN lẫn ở CLB tại giải Nhật Bản và thể hiện được khả năng. Ở vị trí chuyền hai cũng chưa mang lại sự an tâm khi không ai đủ sức thay thế Kim Thoa. Khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị ở các vị trí chủ công, phụ công, libero cũng xa. Đó cũng là lý do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nỗ lực thay đổi nhưng vẫn không mang lại hiệu quả khi chạm trán với Thái Lan.

L ÀN GIÓ MỚI

Tại chặng 2 SEA V.Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ VN có sự thay đổi đáng chú ý khi HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thay thế HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Với kinh nghiệm nhiều năm khoác áo đội tuyển VN, từng làm trợ lý đội tuyển VN, làm HLV trưởng U.18 VN, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được kỳ vọng làm tâm lý tốt cho các tuyển thủ. Theo dõi chặng 1 SEA V.Cup, nhiều nhận định rằng các tuyển thủ VN chơi "thiếu lửa", trạng thái không tốt. HLV Ngọc Hoa hứa hẹn giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chơi khởi sắc, ít nhất là ra sân với tinh thần quyết tâm cao, trạng thái sung mãn.

Tại chặng 2 SEA V.Cup, đội tuyển VN cũng có một số thay đổi về lực lượng hứa hẹn mang lại chuyển biến tích cực. Chủ công 18 tuổi cao 1,87 m Phạm Quỳnh Hương từng khẳng định được khả năng trong màu áo đội U.18 VN và CLB Binh chủng thông tin được bổ sung, kỳ vọng tỏa sáng. Lý Thị Luyến, Lưu Thị Huệ cũng đứng trước cơ hội được ra sân bên cạnh Bích Thủy ở vị trí phụ công. Ở vị trí đối chuyền, Trà My không có tên, thay vào đó là Đặng Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân.

Khó khăn và thách thức chờ đón cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa ở chặng 2 SEA V.Cup, bởi ngoài chủ nhà Thái Lan rất mạnh và tham vọng bảo vệ ngôi vương thì Indonesia, Philippines ngày càng tiến bộ.

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ VN vẫn đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện đội hình nhằm chọn ra những gương mặt xuất sắc, phong độ cao cho 2 giải đấu quan trọng trong năm nay là giải vô địch châu Á (từ 21 - 30.8 tại Trung Quốc) và ASIAD 20 (tháng 9) tại Nhật Bản.