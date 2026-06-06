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Xe Video

'Chơi' âm thanh ô tô thế nào cho chuẩn?

Tâm Võ
Tâm Võ
06/06/2026 14:33 GMT+7

Nâng cấp âm thanh ô tô đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để có hệ thống âm thanh hay không chỉ phụ thuộc vào dàn loa đắt tiền mà còn nằm ở quá trình thi công, tinh chỉnh.

"Chơi" âm thanh trên ô tô thế nào cho đúng? 

Những năm gần đây, trào lưu nâng cấp và "chơi" âm thanh ô tô ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Không ít người sẵn sàng đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để cải thiện trải nghiệm giải trí trên xe.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của thị trường, nhiều người vẫn còn e ngại việc nâng cấp âm thanh có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện, gây chập cháy hoặc mất bảo hành xe.

Thực tế, nhiều cơ sở thi công âm thanh ô tô hiện nay đã công khai sản phẩm, quy trình lắp đặt và hướng đi dây nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện trên xe. Ngoài ra, các thiết bị âm thanh hiện đại cũng ngày càng được thiết kế theo hướng hạn chế can thiệp sâu vào kết cấu nguyên bản của xe.

'Chơi' âm thanh ô tô thế nào cho chuẩn? - Ảnh 1.

Một hệ thống âm thanh ô tô hay cần đến nhiều yếu tố, từ thiết bị, hệ thống cân chỉnh đến người thực hiện

ẢNH: VÕ HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đặng Khoa Vũ, Trưởng BTC giải đấu Battle of Sound cho biết, ngoài những thiết bị cao cấp ra thì một hệ thống âm thanh ô tô hay phụ thuộc nhiều vào người thi công lắp đặt. Một sản phẩm hay mà làm không chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất âm.

Không ít người hiện nay vẫn nghĩ chỉ cần đầu tư bộ loa tốt là đủ để tạo ra chất âm ấn tượng. Tuy nhiên, để các thiết bị như loa, bộ sub hay bộ xử lý tín hiệu phát huy hết khả năng cần cả quá trình cân chỉnh kỹ lưỡng và đội kỹ thuật có chuyên môn cao.

Đây cũng là lý do nhiều giải đấu âm thanh ô tô hiện nay không chỉ đánh giá thiết bị mà còn chú trọng khả năng cân chỉnh và tối ưu hệ thống của người thi công.

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