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    Chơi chứng khoán qua Telegram lỗ 2 tỉ đồng, còn lừa bạn tiền tỉ để trả nợ

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Thua lỗ khi đầu tư tiền số, chứng khoán và gánh khoản nợ khoảng 2 tỉ đồng, nam thanh niên ở Đà Nẵng dựng chuyện vay tiền, lừa đảo người bạn chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng trả nợ.

    Ngày 6.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Nhật Tuấn (22 tuổi, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Chơi chứng khoán qua Telegram lỗ 2 tỉ đồng, còn lừa bạn tiền tỉ để trả nợ- Ảnh 1.

    Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Tuấn

    ẢNH: CTV

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4.2024, Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm Telegram "Rocket" và các mạng xã hội. 

    Do liên tục thua lỗ, từ tháng 7.2025 đến tháng 2.2026, Tuấn vay mượn tiền của hơn 10 người, đồng thời vay qua các ứng dụng tín dụng và ngân hàng với tổng số nợ cả gốc lẫn lãi khoảng 2 tỉ đồng.

    Đáng chú ý, tối 23.3.2026, trong lúc gọi video cho người bạn tên L.V.H.L (trú tỉnh Quảng Trị) để hỏi vay tiền, Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của người này thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

    Sau đó, Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho mượn tiền để phục vụ công việc. L. vay tiền từ một người khác rồi chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho Tuấn. Tổng cộng, Tuấn chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng để trả nợ và tiếp tục đầu tư chứng khoán.

    Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Tuấn có dấu hiệu cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

    Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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