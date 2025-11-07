Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen hiến kế giữ chân lao động lại ở TP.HCM

Ngày 7.11, Liên đoàn lao động TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động TP.HCM; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn lao động TP.HCM; Công đoàn các phường, xã.



Phát triển 2 triệu đoàn viên công đoàn

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP.HCM đánh giá cao sự chủ động, thích ứng của tổ chức Công đoàn TP.HCM trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong bối cảnh tình hình mới. Đơn vị thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần giảm rõ rệt các vụ tranh chấp, khiếu nại.

Hiện Công đoàn phường, xã, đặc khu mới được thành lập trong đó có khoảng 80% cán bộ mới. Trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn lao động TP.HCM trang bị kiến thức, kỹ năng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ này để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

"Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên, tôi thống nhất với dự thảo nhưng cho rằng mục tiêu phát triển thêm 2 triệu đoàn viên trong nhiệm kỳ tới là rất lớn và đầy thách thức. Do đó, cần có chương trình, cơ chế và giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó có thể xem xét mô hình cộng tác viên, tình nguyện viên công đoàn phối hợp với cấp ủy, khu phố, ấp nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu đề xuất Liên đoàn lao động TP.HCM xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, đề nghị mạnh dạn đưa tỷ lệ từ 2 – 3% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng mỗi năm. Điều này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân, lực lượng nòng cốt của tổ chức công đoàn.

Ông Nguyễn Trung Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TPHCM, cho hay phần ký kết thỏa ước lao động tập thể cần nhấn mạnh rõ hơn các điều khoản có lợi cho người lao động, đặc biệt ở hai nội dung then chốt là tiền lương và tiền thưởng.

Ông Nguyễn Trung Ngạn phát biểu tại hội nghị ẢNH: DƯƠNG LAN

Về công tác hỗ trợ pháp lý, đại biểu Ngạn cho rằng thời gian qua tổ chức công đoàn đã nỗ lực tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, song công tác đại diện theo ủy quyền tại tòa án, hòa giải, thi hành án dân sự vẫn chưa thật sự hiệu quả. Do đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, tăng cường vai trò đại diện trong các vụ việc tranh chấp lao động.

Về chỉ tiêu phát triển 2 triệu đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Nguyễn Trung Ngạn cho rằng đây là mục tiêu rất thách thức trong bối cảnh các doanh nghiệp đang cắt giảm lao động do chuyển đổi công nghệ. Ông đề nghị Liên đoàn lao động TP.HCM cần nghiên cứu, khảo sát kỹ quy mô, cơ cấu lao động thực tế để có cơ sở khoa học khi đặt chỉ tiêu.

Làm sao giữ chân người lao động?

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen, chia sẻ bản thân đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở hình thức nhà cho thuê sẽ khó giữ chân người lao động. Thực tế, tại TP.HCM hiện nhà trọ "ế" rất nhiều, không có người thuê. Vì vậy xây nhà ở xã hội cho thuê sẽ không hiệu quả.

Ông Củ Phát Nghiệp đề xuất nên ưu tiên mô hình nhà ở xã hội để bán trả góp cho người lao động có thu nhập thấp, giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và thành phố.

Ông Củ Phát Nghiệp chia sẻ giải pháp giữ chân người lao động ẢNH: DƯƠNG LAN

"Nếu có nhà ở xã hội và thu nhập tốt, tôi nghĩ chỉ tiêu phát triển thêm 400.000 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ tới không phải vấn đề lớn. Còn nếu ngược lại, công nhân các tỉnh sẽ suy nghĩ việc rời đi vì các tỉnh hiện có nhiều khu công nghiệp, thu nhập có thể bằng ở TP.HCM. Nếu không có những ưu đãi đột phá, tôi nghĩ con số phát triển đoàn viên công đoàn là vấn đề nan giải", ông Nghiệp chia sẻ.

Tại hội nghị, ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động TP.HCM, ghi nhận các ý kiến góp ý của các cán bộ Công đoàn. Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên, ông cho rằng nếu toàn hệ thống quyết tâm sẽ thực hiện được.