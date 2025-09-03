Chứng khoán có nối dài những ngày tăng?

N GƯỜI VUI, NGƯỜI TIẾC

Thị trường chứng khoán (TTCK) tuần cuối cùng của tháng 8 trước khi cả nước bước vào đợt nghỉ lễ 2.9 có nhiều biến động nhưng vẫn chốt lại ở mức cao. Chỉ số VN-Index ghi nhận đà tăng 2,23% trong tuần và đóng cửa tháng 8 ở mức 1.682,21 điểm; HNX-Index cũng tăng 2,75% và hiện đứng ở mức 279,98 điểm.

Chỉ tính riêng trong 1 tuần, những nhà đầu tư sở hữu hàng loạt cổ phiếu SSI, VCI, VND, AGR, ORS, TVB, SHS, VDS… hốt bạc với mức tăng 15 - 20%. Chia sẻ trong một nhóm đầu tư thân thiết, chị Hồng Anh (TP.HCM) cho hay mình đã gặp may khi kịp "đu tàu" SSI. Chị kể, sau khi bán ra vào cuối tháng 7 với giá trên 32.000 đồng/cổ phiếu, chị tính chờ thị trường điều chỉnh để mua lại, nhưng không ngờ nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng. Quá sốt ruột, chị quyết mua lại SSI với mức 36.000 đồng và cổ phiếu này đã vượt lên trên 42.000 đồng. "TTCK giao dịch mạnh thì cổ phiếu chứng khoán sẽ còn sóng tăng nên mình sẽ xem xét đợt này nắm giữ lâu hơn", chị chia sẻ.

Thị trường chứng khoán vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Chứng khoán tăng mạnh thời gian qua mang lại trái ngọt cho khá nhiều nhà đầu tư. Ngược lại, thị trường tăng nóng cũng khiến không ít người tiếc vì "hụt sóng". Nhà đầu tư tên T.M chia sẻ, sau khi nắm giữ cổ phiếu SHB nhiều tháng với giá vốn gần 13.000 đồng/cổ phiếu thì đến cuối tháng 7, anh cũng chốt bán ra khi giá lên gần 17.000 đồng. Dù lãi nhưng anh vẫn tiếc nuối khi cổ phiếu này tiếp tục tăng vượt lên trên ngưỡng 20.000 đồng. Đó cũng là tâm trạng của chị N.H khi bán cổ phiếu LVP, dù chốt lời 20% đúng mục tiêu nhưng sau khi chị bán, giá cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng mạnh, đến nay đã vượt xa mốc lúc chị ra hàng.

Tâm lý chờ thị trường điều chỉnh sau giai đoạn tăng cao xuất hiện nhiều ở các nhà đầu tư cá nhân hiện nay. Trong tuần cuối tháng 8, thanh khoản trên sàn HOSE ghi nhận dấu hiệu sụt giảm khoảng 25% so với 3 tuần đầu tháng, từ mức quanh 60.000 tỉ đồng/phiên xuống còn khoảng 40.000 tỉ đồng/phiên cho thấy phần nào sự thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số chung tiệm cận ngưỡng 1.700 điểm. Đặc biệt, tâm lý do dự trở nên nhiều hơn khi khối ngoại cũng gia tăng bán ròng với giá trị cả tháng 8 lên hơn 41.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng số Vikki, cho rằng dòng tiền tham gia vào chứng khoán rất mạnh và vẫn duy trì trên 40.000 tỉ đồng mỗi phiên. Bên cạnh đó, khả năng TTCK sẽ được nâng hạng trong năm nay bên cạnh tăng trưởng kinh tế của VN vẫn ở mức cao, hay Chính phủ sắp cho thử nghiệm sàn giao dịch tiền số… là những thông tin sẽ hỗ trợ cho thị trường đi lên. "Thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh nhưng đó cũng là cơ hội để nhà đầu tư tham gia, mua vào những cổ phiếu có tăng trưởng", ông Tuấn nói.

L ỰA CHỌN CỔ PHIẾU NÀO?

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích - Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Mirae Asset VN, dự báo trong tháng 9, TTCK sẽ tiếp tục câu chuyện tăng trưởng vì có nhiều thông tin hỗ trợ. Đó là câu chuyện Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được cho sẽ thực hiện giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào giữa tháng 9. Fed giảm lãi suất thì khả năng tỷ giá USD/VND sẽ giảm áp lực và tác động tích cực đến giao dịch của khối ngoại. Bên cạnh đó, việc đánh giá nâng hạng có nhiều thông tin rõ ràng hơn với kỳ vọng có khả năng cao sẽ công bố vào đầu tháng 10. Từ đó cũng giúp việc bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm đi, thậm chí có khả năng thị trường thu hút thêm nhiều dòng vốn ngoại mới.

Nên mua hay bán cổ phiếu sau lễ 2.9 là băn khoăn của nhiều nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra còn có việc các doanh nghiệp niêm yết sẽ ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 với nhiều đơn vị được đánh giá tiếp tục tăng trưởng cao. Tương tự, với chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì lợi nhuận các ngân hàng cũng ước tính đều tăng trên 20% cho cả năm…

Từ những phân tích đó, ông Đinh Minh Trí cho rằng sẽ có 5 nhóm ngành khá tích cực từ nay đến cuối năm và nhà đầu tư có thể xem xét gồm chứng khoán; ngân hàng; các doanh nghiệp về xây lắp, xây dựng, sắt thép có hoạt động tích cực theo chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản và việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công. Thứ tư là nhóm ngành xuất khẩu khi nhiều ngành vẫn duy trì tăng trưởng ở mức hai chữ số. Cuối cùng là nhóm bán lẻ. Khi kinh tế tăng trưởng cao với mục tiêu trên 8% cho cả năm 2025 thì hoạt động tiêu dùng trong nước cũng sẽ nhộn nhịp hơn…

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank, cũng thận trọng khi nhận định sau lễ 2.9, khả năng VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.680 - 1.690 điểm trong ngắn hạn là khá thấp. Đây là vùng kháng cự mạnh khi VN-Index đã có vài lần chạm đến nhưng phải quay đầu trở xuống. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung và dài hạn của TTCK vẫn đang duy trì và có thể từ nay đến cuối năm, VN-Index sẽ vượt được ngưỡng 1.700 điểm để tiến lên kỷ lục mới cao hơn, thậm chí vượt được 1.750 điểm. Chính vì vậy, trong ngắn hạn, thị trường có điều chỉnh là bình thường và đây là điều cần thiết để tạo đà tăng vững chắc hơn trong trung hạn.

Ông Phan Dũng Khánh nhấn mạnh với những nhà đầu tư có xu hướng duy trì trung hạn thì nên giữ cổ phiếu, khi thị trường có giảm thì xem xét mua thêm mà không nên bán ra. Nếu theo dạng lướt sóng ngắn hạn, khi VN-Index không vượt được ngưỡng 1.680 - 1.690 điểm thì canh bán rồi chờ để mua lại và nên hạn chế sử dụng vốn vay (margin). Những cổ phiếu có lợi thế sắp tới gồm tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng và vận tải. Nhưng nhóm tài chính có thể mức tăng sẽ chậm lại do đã lên cao trong giai đoạn vừa qua.