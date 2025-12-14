Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Đức Huy
Đức Huy
14/12/2025 07:00 GMT+7

Chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026" năm nay kịp thời về với người dân, đặc biệt là trẻ em, các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vừa qua.

Từ 13.12.2025 - 15.2.2026, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên VN phối hợp cùng các Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN Gia Lai, Khánh Hòa và Ủy ban MTTQ VN các xã: Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Tuy An Đông và Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) triển khai chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026".

Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ với những khó khăn mà người dân và thanh thiếu nhi đang chịu do ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội và sức trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hân (phải), Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên VN, trao biểu trưng chương trình hoạt động của trung tâm tại các xã tỉnh Đắk Lắk cho đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: ĐỨC HUY

Hàng ngàn phần quà, học bổng, đồng phục học sinh, áo ấm, sách giáo khoa và nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được trao tặng cho học sinh và các hộ gia đình; đồng thời hỗ trợ sinh kế, nông cụ và vật dụng sản xuất, góp phần giúp người dân khôi phục cuộc sống thuận lợi và bền vững.

Chương trình tiếp tục được triển khai tại nhiều tỉnh, thành khác như Nghệ An, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, An Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM… Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tương thân tương ái của thanh niên và hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn và người dân vô gia cư, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

- Ảnh 2.

Đoàn công tác gồm các y, bác sĩ khám, phát thuốc cho bà con vùng lũ xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk

ẢNH: ĐỨC HUY

Toàn bộ chuỗi hoạt động bao gồm cứu trợ, tái thiết và chăm lo tết với tổng giá trị 20 tỉ đồng. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị luôn sát cánh cùng trung tâm, trong đó có Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị VN, Hội Xuất bản VN, Trung tâm Phát triển văn hóa và kinh tế xuất bản, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, Tổng công ty Đối tác Chân Thật, Công ty TNHH Giàu Thuận, Công ty CP doanh nhân khởi nghiệp Phú Yên, Quỹ Hỷ Hỷ - Vì nụ cười Hạnh Phúc, Vinhome Grand Park cùng đông đảo nhà hảo tâm trong và ngoài nước, góp phần mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân và thanh thiếu nhi tại các khu vực khó khăn. 

Tin liên quan

Sự chung tay của thanh niên giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Sự chung tay của thanh niên giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Sau 1 tuần xảy ra lũ lụt, nhiều xã của tỉnh Bắc Ninh vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Đoàn viên, thanh niên nơi đây đã tích cực giúp đỡ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Khám phá thêm chủ đề

Tình nguyện Chung tay bão lũ Cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận