Chuyện con heo đất tại lễ tốt nghiệp của chàng trai Khmer

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua. Với Thạch Đức Mạnh (23 tuổi, ở Vĩnh Long), tân cử nhân ngành Sư phạm tiếng Khmer, Trường ĐH Trà Vinh, đó là món quà mà chàng trai Khmer đã chuẩn bị từ những năm đầu bước vào giảng đường.

Mang heo đất đến lễ tốt nghiệp

"Tất cả tiền dạy thêm và sale thị trường của tôi, tôi dành tặng cho ba mẹ trong ngày tốt nghiệp. Con cảm ơn ba mẹ!", Mạnh viết khi đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Thạch Đức Mạnh tặng cha mẹ con heo đất anh đã dành dụm suốt những năm đại học được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Trong clip, cha mẹ Mạnh mặc trang phục truyền thống của người Khmer, đứng bên con trai vừa nhận bằng tốt nghiệp. Khi Mạnh bất ngờ mang con heo đất đã dành dụm nhiều năm ra tặng, cả hai không giấu được xúc động.

Đoạn clip nhận được nhiều bình luận chúc mừng tân cử nhân và gia đình. Không ít người cũng kể lại kỷ niệm của mình với cha mẹ trong ngày tốt nghiệp.

Mạnh cho biết anh chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm của gia đình. Những ngày cuối tháng 7, khi khoác áo cử nhân trong khuôn viên Trường ĐH Trà Vinh, điều khiến anh vui nhất là cha mẹ có mặt chứng kiến cột mốc sau 4 năm học tập.

"Ba mẹ hiện diện trong lễ tốt nghiệp chính là niềm hạnh phúc lớn của mình. Mình dành dụm tiền cũng để chờ đến ngày đặc biệt này tặng ba mẹ. Thấy ba mẹ xúc động, mình cũng muốn khóc theo", chàng trai Khmer kể.

Cha mẹ anh, ông Thạch Sâm Nang và bà Thạch Thị Khe Ma, cũng không biết trước về món quà. Với hai người, việc con trai hoàn thành đại học đã là điều đáng mừng.

Gia đình Mạnh không khá giả. Cha anh làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ. Nhiều năm qua, thu nhập từ công việc lao động của người cha là một trong những nguồn chính để gia đình trang trải cuộc sống và lo cho các con học hành.

Bởi vậy, số tiền trong con heo đất không chỉ là khoản dành dụm của một sinh viên. Với Mạnh, đó còn là cách anh muốn chia sẻ một phần với cha mẹ sau những năm được gia đình lo cho việc học.

Sau khi nhận món quà, ông Nang và bà Ma thống nhất chưa sử dụng mà để con trai giữ lại. Khi gia đình có việc cần thiết, chẳng hạn sửa lại căn nhà đã xuống cấp, số tiền ấy sẽ được mang ra dùng.

Ước mơ dạy tiếng Khmer

Mạnh kể, ý định tiết kiệm tiền đã có từ khi bắt đầu học đại học. Ban đầu, anh nuôi nhiều con heo đất cho những mục đích khác nhau, nhưng vì tiền dành dụm không nhiều nên sau đó gom lại vào một con.

Mạnh vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Khmer, Trường ĐH Trà Vinh ẢNH: NVCC

Đến gần cuối năm thứ 4, khi bắt đầu đi dạy thêm và làm công việc bán hàng, khoản tiền bỏ heo mới đều đặn hơn. Tháng có nhiều việc, Mạnh nhận khoảng 3 triệu đồng từ dạy thêm và hơn 4 triệu đồng từ bán hàng. Anh giữ lại một phần cho sinh hoạt hằng ngày, số còn lại tiếp tục bỏ vào heo đất. Đến ngày tốt nghiệp, khoản tiền dành dụm đã hơn 10 triệu đồng.

Là con thứ trong gia đình có 3 anh chị em, Mạnh cho biết từ nhỏ anh đã chứng kiến cha mẹ làm lụng để chăm lo cho các con. Vì vậy, việc được học hết đại học có ý nghĩa đặc biệt với chàng trai 23 tuổi.

"Con rất biết ơn ba mẹ vì đã trao cho con cuộc đời này. Con chỉ mong ba mẹ sống lâu, khỏe mạnh để chứng kiến con thành công", Mạnh nói.

Sau lễ tốt nghiệp, chàng trai vẫn tiếp tục công việc bán hàng vì đã quen việc và có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, mong muốn lâu dài của anh là tìm được công việc đúng với chuyên ngành đã học. "Mình rất thích dạy học, đặc biệt là dạy tiếng Khmer của dân tộc mình nhưng hiện chưa có cơ hội việc làm. Nếu có cơ hội, chắc chắn mình sẽ nắm bắt và nỗ lực", Mạnh chia sẻ.

Mục tiêu gần nhất của tân cử nhân là có công việc ổn định, tự lo được cuộc sống và dành dụm thêm tiền để cùng gia đình sửa lại căn nhà đã xuống cấp.