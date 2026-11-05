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    Chuyển động 12h: Ông Trump làm gì sau thất bại của đảng Cộng hòa | Giám đốc 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

    Chuyển động 12h: Ông Trump làm gì sau thất bại của đảng Cộng hòa | Giám đốc 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 5.11.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 5.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Ông Trump làm gì sau thất bại của đảng Cộng hòa | Giám đốc 'HDPE là ngon luôn' bị khởi tố

    Lấy tên "Thanh Thật Thà" nhưng lại muốn kiếm tiền trên mạng bằng tin giả

    Ngày 4.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (36 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

    Lấy tên "Thanh Thật Thà" nhưng lại muốn kiếm tiền trên mạng bằng tin giả

    Bên trong ngôi trường mầm non công lập mới xây dựng 45 tỉ đồng, đẹp như trường quốc tế

    Với tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng, Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 không chỉ bổ sung thêm cơ sở vật chất giáo dục cho địa phương mà còn mang đến không gian học tập mới, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh.

    Bên trong ngôi trường mầm non công lập mới xây dựng 45 tỉ đồng, đẹp như trường quốc tế

    Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

    Ngày 5.11, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

    Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

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    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 4.11.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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