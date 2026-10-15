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    Chuyển động 12h: Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lãnh án | Tiểu thương 'nghiện' xem phim AI hàng giờ mỗi ngày

    Chuyển động 12h: Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lãnh án | Tiểu thương 'nghiện' xem phim AI hàng giờ mỗi ngày

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 15.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 15.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lãnh án | Tiểu thương 'nghiện' xem phim AI hàng giờ mỗi ngày

    Hai chị em tặng 500 cành hoa trắng tiễn liệt sĩ: Lời tri ân gửi những người đã ngã xuống

    Sau nhiều lần thu hút sự chú ý của dư luận, phiên tòa xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong đã có kết quả. Sáng nay 15.10, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam

    Tiểu thương "nghiện" xem phim AI hàng giờ mỗi ngày: Vì sao càng xem càng cuốn?

    Lúc vắng khách, nhiều tiểu thương ở TP.HCM tranh thủ xem phim AI, có người dành đến vài tiếng mỗi ngày để theo dõi hết bộ này đến bộ khác. Những bộ phim có nhân vật đẹp như tranh, tình tiết cuốn hút đang trở thành thú vui giải trí, nhưng liệu xem quá nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và khiến người xem xa rời thực tế?

    Tiểu thương xem phim AI hàng giờ mỗi ngày: Vì sao càng xem càng cuốn?

    Thấy người bị điện giật giữa vùng ngập, đừng vội lao vào cứu: Bác sĩ chỉ cách xử trí an toàn

    Vào mùa mưa lũ hay là ngập do mưa lớn, triều cường thì vấn đề an toàn điện hết sức nguy hiểm với nhiều gia đình. Thấy người bị điện giật giữa vùng nước ngập, phản xạ đầu tiên của nhiều người là lao vào cứu ngay. Nhưng chỉ một bước chân sai lúc, người cứu cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

    Vậy cần xử trí thế nào để vừa cứu người, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình?

    Thấy người bị điện giật giữa vùng ngập, đừng vội lao vào cứu: Bác sĩ chỉ cách xử trí an toàn

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