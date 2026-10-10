Bản tin Chuyển động 12h ngày 10.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Vì sao Nam bộ, Trung bộ mưa lớn dồn dập? | Loạt tuyến đường TP.HCM thay đổi lưu thông từ 10.10

Vì sao Nam bộ và Trung bộ mưa lớn dồn dập?

Mưa lớn liên tục ở Trung bộ và Nam bộ, có nơi ghi nhận lượng mưa lên đến hàng trăm mi li mét mỗi ngày. Vì sao đợt này vùng mưa lại có diễn biến bất thường, và tại TP.HCM, mưa lớn kết hợp triều cường có thể khiến những khu vực nào ngập nặng?

Vì sao Nam bộ và Trung bộ mưa lớn dồn dập?

Những thay đổi trong tổ chức giao thông tại TP.HCM từ ngày 10.10

Từ hôm nay 10.10, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM chính thức thay đổi tổ chức giao thông, trong đó có những tuyến chuyển thành đường một chiều và các giao lộ điều chỉnh hướng rẽ. Đáng chú ý, tại ngã tư Bảy Hiền, xe từ đường Trường Chinh không còn được đi thẳng qua giao lộ.

Những thay đổi trong tổ chức giao thông tại TP.HCM từ ngày 10.10

Idol live thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng: Kiếm tiền có dễ, công việc thực sự ra sao?

Livestream 5 đến 6 tiếng mỗi ngày, thu nhập từ 10 triệu đồng và có người đạt hơn 40 triệu đồng mỗi tháng. Nghề idol live đang thu hút sự chú ý, nhưng liệu chỉ cần bật camera, trò chuyện và tương tác là có thể kiếm được mức thu nhập như vậy?

Phía sau những nụ cười trên màn hình là áp lực giữ năng lượng, hàng giờ chuẩn bị và cả những đêm làm việc kéo dài. Mời quý vị cùng tìm hiểu công việc thực sự của một idol live.



