Chuyển động 12h: Xe khách cháy kinh hoàng ở Đồng Nai | Giảm 30 - 50% các trường công lập

Bản tin Chuyển động 12h ngày 21.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 21.7: Xe khách cháy kinh hoàng ở Đồng Nai | Giảm 30 - 50% các trường công lập

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trong đêm trên quốc lộ 1, đoạn qua Đồng Nai. Một chiếc xe khách bất ngờ lao vào lan can rồi bốc cháy dữ dội, khiến nhiều hành khách không kịp thoát thân. Vụ việc đã làm 7 người tử vong và 5 người bị thương.

Kinh hoàng cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

Giảm 30 - 50% các trường công lập trước 30.8

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, mạng lưới trường học công lập trên cả nước sẽ tiếp tục có thay đổi lớn. Theo chỉ đạo mới của Thủ tướng, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30.8, với mục tiêu giảm từ 30 đến 50% đầu mối trường học, nhưng vẫn bảo đảm mỗi xã có đủ trường mầm non, tiểu học và THCS.

Giảm 30 - 50% các trường công lập trước 30.8

TP.HCM kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A thời chiến

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A, từng hoạt động trong giai đoạn 1965 - 1967 tại khu vực xã Hòa Hiệp, nay thuộc TP.HCM.

TP.HCM kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A thời chiến

Theo tài liệu lịch sử, đây là bệnh viện dã chiến trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng điều trị cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh từ nhiều đơn vị chiến đấu trong thời kháng chiến.

Cơ quan chức năng mong muốn thu thập các thông tin như vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, cùng các bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, nhật ký hoặc ký ức liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, dù chỉ là một chi tiết nhỏ từ nhân chứng cũng có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.