Chuyển động công nghệ tuần qua: Khóa SIM một chiều | Siết vi phạm bản quyền số

Thị trường công nghệ tuần qua (ngày 4 - 10.5) chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật cả trong nước và quốc tế. Dưới đây là những tin tức đáng chú ý.

Khóa SIM một chiều thuê bao chưa xác thực

Tuần qua, các nhà mạng trong nước bắt đầu khóa SIM một chiều đối với thuê bao chưa hoàn thành xác thực sinh trắc học. Thuê bao bị khóa sẽ không thể gọi đi hay nhắn tin, dù tài khoản vẫn còn tiền.

Để mở khóa hoặc chủ động xác thực trước khi bị ảnh hưởng, người dùng có thể thực hiện trực tiếp qua ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hay My MobiFone, hoặc đến điểm giao dịch gần nhất. Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa tiến hành việc xác thực thông tin.

Siết vi phạm bản quyền số, không để internet thành 'vùng xám'

Ngày 5.5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện theo ủy quyền của Thủ tướng về việc mở đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các website phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu có lượng truy cập lớn.

Nhiều trang web thông báo đóng cửa sau đợt cao điểm xử lý vi phạm bản quyền ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo công điện, thời gian qua công tác đấu tranh, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đã có chuyển biến, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.



Ghi nhận thực tế của Báo Thanh Niên cho thấy ngay khi có thông báo, nhiều website phim, âm nhạc có lượng truy cập lớn đã bị vô hiệu hóa, một số nền tảng chủ động thông báo với người dùng về việc đóng cửa để tuân thủ quy định pháp luật.

Yamaha Music giới thiệu mô hình nhượng quyền tại Việt Nam

Tại triển lãm Education Vietnam 2026, diễn ra từ ngày 6 - 8.5, Yamaha Music Việt Nam đã giới thiệu mô hình nhượng quyền kết hợp giữa kinh doanh nhạc cụ và đào tạo âm nhạc. Mô hình kết hợp giữa cửa hàng nhạc cụ và hệ thống đào tạo Yamaha Music School, cho phép đối tác đồng thời phát triển hoạt động bán lẻ và giáo dục.

Các đối tác tham gia chương trình sẽ được tiếp cận hệ thống giáo trình âm nhạc chuẩn quốc tế, phương pháp giảng dạy độc quyền của Yamaha cũng như quy trình đào tạo giáo viên và vận hành đã được chuẩn hóa. Đây được xem là yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai và đảm bảo chất lượng đồng nhất trong toàn hệ thống.

Yamaha Music đưa mô hình nhượng quyền tại Việt Nam ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Oppo ra mắt Find X9 Ultra, giá 49,9 triệu đồng

Hãng di động Trung Quốc Oppo vừa giới thiệu đến người dùng Việt Nam mẫu Find X9s và Find X9 Ultra với giá lần lượt 24,9 và 49,9 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên dòng sản phẩm flagship Find X9 series được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam.

Find X9 Ultra là một trong những smartphone chụp hình đẹp nhất hiện nay với hệ thống camera được tinh chỉnh bởi hãng máy ảnh nổi tiếng Thụy Điển Hasselblad. Oppo cho biết Find X9 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị camera zoom quang học 10x đạt chuẩn "quang học gốc" (native optical zoom) với ống kính tele 50 MP.

Tại Việt Nam, Find X9 Ultra đang thu hút sự chú ý lớn khi có 4.000 khách hàng đăng ký quan tâm sở hữu chỉ sau 3 ngày mở đăng ký.

Việt Nam đăng cai giải Thể thao điện tử Đông Nam Á từ năm 2026

Tại Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2026), diễn ra hôm 8.5, Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) thông báo Việt Nam sẽ là quốc gia chủ nhà thường niên của giải đấu Thể thao điện tử Đông Nam Á - SEA Esports Nations Cup (SNC).

Đây là kết quả từ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa SEAEF, Vietnam GameVerse và nhà phát hành VNG Games. Trong mùa giải đầu tiên, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 bộ môn, trong đó có các game phổ biến như PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT), Crossfire Legends (CFL) và Total Football. Ban tổ chức cũng chính thức công bố tổng quỹ giải thưởng của SNC 2026 đạt mức 41.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng).

Bitcoin tiến sát mốc 83.000 USD

Tuần qua, thị trường tiền mã hóa chứng kiến đà phục hồi mạnh khi Bitcoin tiến sát mốc 83.000 USD vào ngày 6.5. So với mức giá thấp nhất được ghi nhận hồi tháng 2 (59.930 USD), tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã phục hồi 35,7%.

Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin ở Mỹ cũng cao kỷ lục khi chứng kiến sáu tuần liên tiếp dòng tiền dương, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ tháng 8.2025. Những dữ liệu này khiến tâm lý lạc quan của nhà đầu tư tăng cao, nhiều nhà phân tích dự báo "siêu chu kỳ" tăng giá của Bitcoin đã bắt đầu.