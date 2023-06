CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.6: Tương lai TP.HCM nối Phnom Penh bằng cao tốc | Siêu tàu du lịch tự đóng của Trung Quốc

Cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời mái nhà phục vụ cho hoạt động dân sinh và của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp.

Cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Phố Tây Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự

Làn sóng cho thuê mặt bằng tiếp tục lan sang Phố Tây Bùi Viện - khu phố nhộn nhịp bậc nhất ở TP.HCM, khi nhiều căn nhà nằm ở những vị trí "đắc địa" được treo bảng cho thuê hoặc rao bán.

Phố Tây Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày cầm cự

Đề xuất làm mới luật PCCC

Bộ Công an cho rằng nhiều quy định PCCC hiện nay đang chồng chéo, tính khả thi chưa cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, Bộ Công an đề xuất xây dựng luật PCCC và CHCN mới, trong đó đề cao trách nhiệm trong đầu tư xây dựng, sử dụng công trình.

Đề xuất làm mới luật PCCC

Tương lai TP.HCM và Phnom Penh kết nối bằng cao tốc

Ngày 7.6, Campuchia đã tổ chức lễ khởi công đường cao tốc mới, nối thủ đô Phnom Penh với thị xã Bavet, giáp cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh. Việt Nam cũng khởi công tuyến cao tốc Mộc Bài - TP.HCM vào năm 2024, qua đó mở ra tương lai kết nối đường bộ giữa TP.HCM và thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Đường cao tốc do Trung Quốc xây, nối Phnom Penh với biên giới Việt Nam

Lãnh đạo ngân hàng Nga: 'Vị thế thống trị của đồng USD sắp chấm dứt'

Ông Andrey Kostin, người đứng đầu ngân hàng VTB - một trong ba ngân hàng thương mại lớn nhất Nga, vừa có một dự báo rất đáng chú ý, đó là kỷ nguyên thống trị của đồng đô la Mỹ sắp kết thúc, thay vào đó là sự trỗi dậy của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Lãnh đạo ngân hàng Nga: 'Vị thế thống trị của đồng USD sắp chấm dứt'

Cận cảnh siêu tàu du lịch tự đóng đầu tiên của Trung Quốc

Tàu Adora Magic City do Công ty đóng tàu Ngoại Cao Kiều Thượng Hải đã rời bến Thượng Hải vào ngày 6.6 để bắt đầu thử nghiệm trên biển sau gần 4 năm thi công.

Cận cảnh siêu tàu du lịch tự đóng đầu tiên của Trung Quốc

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.