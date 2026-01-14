Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên cùng nhau của hai cha con

Hành trình lần đầu cùng cha đi du lịch nước ngoài với điểm đến là Trung Quốc được chủ tài khoản Nhiên Thích Đi, tên thật là Phạm Hồng Nhiên (33 tuổi, đang sống và làm việc ở TP.HCM) chia sẻ lên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực về tình cha con, tình cảm gia đình.

T HỬ "RỦ RÊ" PHỤ HUYNH ĐI DU LỊCH

Hồng Nhiên chia sẻ clip về chuyến du lịch nhiều kỷ niệm cùng cha - ông Phạm Ngọc Long (64 tuổi) lên trang cá nhân với những dòng viết dễ thương: "Thử 'rủ rê' phụ huynh đi du lịch Trung Quốc và cái kết".

Clip ghi lại hành trình trải nghiệm đáng nhớ của hai cha con trong chuyến du lịch đầy ắp nụ cười. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận, "thả tim" chuyến đi của Hồng Nhiên và cha cũng như tìm hiểu kinh nghiệm đưa phụ huynh đi du lịch nước ngoài.

Hai cha con Hồng Nhiên trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên cùng nhau ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Chuyến du lịch của hai cha con Hồng Nhiên diễn ra cách đây không lâu, điểm đến là Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Vốn làm công việc sáng tạo nội dung về du lịch, đã từng đi nhiều nơi trong nước cũng như các nước trên thế giới, song Nhiên chưa bao giờ cùng cha đi phượt nước ngoài.

"Trước đây, có vài lần mình suy nghĩ đến nhưng chưa thực sự hành động. Chỉ đến khi có dịp phù hợp cộng với việc nghe tin bạn thân của ba mới mất, biết ba ở quê sẽ buồn nên càng thôi thúc mình đưa ra quyết định chốt luôn chuyến đi này", Nhiên nhớ lại.

Nghe lời rủ của con, ông Phạm Ngọc Long ban đầu còn chần chừ, lấy lý do chưa phải thời điểm thích hợp. Tuy nhiên với sự thuyết phục của Hồng Nhiên cũng như các con trong nhà, ông Long cuối cùng cũng xiêu lòng.

Những ngày vi vu ở Trung Quốc, Hồng Nhiên bất ngờ và ấn tượng với khả năng chịu lạnh và leo núi của cha. Trong hành trình leo núi ở Côn Minh, ông leo còn khỏe hơn con, thậm chí còn phải chờ Hồng Nhiên. Ông Long cũng hỗ trợ con trong việc quay video lưu giữ kỷ niệm cũng như phục vụ công việc.

Ông Long tâm sự đây là lần đầu đi nước ngoài cùng con, cũng là lần đầu thấy tuyết trong đời. Trong suốt chuyến đi, ông liên tục gọi về nhà, cập nhật tin tức cho các anh chị em của Hồng Nhiên.

Ông Long và con có nhiều kỷ niệm trong chuyến đi đặc biệt này ẢNH: NVCC

T HẤU HIỂU NHAU HƠN

Hồng Nhiên chia sẻ sở thích khám phá những địa điểm mới có thể thừa hưởng từ "gien gia đình". Từ khi còn nhỏ, Nhiên thường cùng ba mẹ và các anh chị em đi du lịch cùng nhau nhưng đều là những chuyến đi trong nước ngắn ngày đến Măng Đen, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc…

Ông Long có 5 người con. Nhiên và 3 anh chị em hiện sống riêng ở TP.HCM còn người em út đang du học ở Canada. "Với mình, ba là người con hiếu thảo với ông bà nội. Ba là người chồng chăm sóc vợ chu đáo, ân cần trong giai đoạn mẹ bị bệnh nặng, trước khi mẹ qua đời. Ba là tấm gương sáng của mình về sự kiên trì, chịu khó và nhiều đức tính khác. Vì lý do cá nhân, mình không sống với ba nhiều, nhưng những lời dạy của ba vẫn để lại những ảnh hưởng rất sâu sắc trong cuộc sống của mình", Nhiên chia sẻ.

"Ba con mình cũng có khoảng cách thế hệ, với nhiều bất đồng trong tư duy, thế giới quan, nhưng ở tuổi này, mình đã cởi mở, dung hòa và biết lắng nghe. Ba con mình cũng hiểu nhau hơn", Hồng Nhiên bày tỏ.

Nhiên hy vọng ba sẽ sống khỏe, sống vui và hạnh phúc mỗi ngày. Sau 2 năm đón giao thừa bằng những chuyến du lịch ở nơi xa, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hồng Nhiên cho biết sẽ về quê đón năm mới cùng gia đình.