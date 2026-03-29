Chuyên gia: 2 điều quan trọng nhưng nhiều người quên làm vào sáng sớm

Chuyên gia Deepsikha Jain, thạc sĩ dinh dưỡng tại Anh, trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây đã nhấn mạnh: Có 7 việc bạn cần làm trong vòng 2 giờ đầu tiên sau khi thức dậy để có mức năng lượng tốt nhất. Cô ủng hộ việc thức dậy vào một giờ nhất định, uống nước ấm ngay khi thức dậy, tập thể dục rồi dùng bữa sáng bổ dưỡng, thêm tách cà phê.

Đặc biệt, còn 2 điều rất cần thiết nhưng nhiều người thường bỏ qua. Đó là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng cường sự tỉnh táo tự nhiên và hít thở sâu hoặc thiền định để ổn định hệ thần kinh, theo tờ Indian Express.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học và kích hoạt các quá trình sinh học thiết yếu. Các lợi ích bao gồm sản xuất vitamin D, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp, tăng mức năng lượng - trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng...

Hít thở sâu và thiền định vào buổi sáng giúp giảm cortisol (hoóc môn gây căng thẳng), giảm huyết áp và tăng lưu lượng oxy, cải thiện sự minh mẫn và tăng cường chức năng miễn dịch. Thực hiện điều này vào buổi sáng tạo ra một tâm trạng bình tĩnh, tập trung cho cả ngày.

Thời gian biểu chi tiết theo khuyến nghị của chuyên gia Deepsikha như sau:

Thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Hãy đảm bảo thức dậy vào cùng một thời điểm một cách nhất quán.

Uống 1 ly nước (trong 5 phút). Việc này giúp đánh thức cơ thể và các vi sinh vật, cải thiện khả năng vận động của ruột và hệ tiêu hóa.

Tập thể dục (1 giờ). Vận động buổi sáng là điều tuyệt đối quan trọng.

Tập thở và thiền (15 phút). Sau một giờ tập luyện, hãy thực hiện bài tập thở và thiền định. Việc này giúp điều chỉnh hệ thần kinh của bạn.

Ăn sáng. Ăn bữa sáng có lượng chất xơ vừa phải và giàu protein. Thói quen này giúp cân bằng lượng đường trong máu và kiểm soát mỡ cơ thể.

Nhâm nhi một tách cà phê (15 phút). Điều này giúp cải thiện mức cortisol và sự tỉnh táo.

Phơi nắng sáng (trong 15 phút). Khoảng 7 - 8 giờ sáng là thời điểm mạnh mẽ nhất trong ngày. Hãy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng mức cortisol, giúp mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày, theo Indian Express.