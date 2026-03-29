Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia: 2 điều quan trọng nhưng nhiều người quên làm vào sáng sớm

Thiên Lan
29/03/2026 00:12 GMT+7

Sáng sớm là khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày. Thói quen của bạn ngay sau khi thức dậy sẽ quyết định năng lượng cho cả ngày dài.

Chuyên gia Deepsikha Jain, thạc sĩ dinh dưỡng tại Anh, trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây đã nhấn mạnh: Có 7 việc bạn cần làm trong vòng 2 giờ đầu tiên sau khi thức dậy để có mức năng lượng tốt nhất. Cô ủng hộ việc thức dậy vào một giờ nhất định, uống nước ấm ngay khi thức dậy, tập thể dục rồi dùng bữa sáng bổ dưỡng, thêm tách cà phê.

Đặc biệt, còn 2 điều rất cần thiết nhưng nhiều người thường bỏ qua. Đó là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng cường sự tỉnh táo tự nhiên và hít thở sâu hoặc thiền định để ổn định hệ thần kinh, theo tờ Indian Express.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học và kích hoạt các quá trình sinh học thiết yếu. Các lợi ích bao gồm sản xuất vitamin D, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp, tăng mức năng lượng - trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng...

Hít thở sâu và thiền định vào buổi sáng giúp giảm cortisol (hoóc môn gây căng thẳng), giảm huyết áp và tăng lưu lượng oxy, cải thiện sự minh mẫn và tăng cường chức năng miễn dịch. Thực hiện điều này vào buổi sáng tạo ra một tâm trạng bình tĩnh, tập trung cho cả ngày.

Thời gian biểu chi tiết theo khuyến nghị của chuyên gia Deepsikha như sau:

Thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Hãy đảm bảo thức dậy vào cùng một thời điểm một cách nhất quán. 

Uống 1 ly nước (trong 5 phút). Việc này giúp đánh thức cơ thể và các vi sinh vật, cải thiện khả năng vận động của ruột và hệ tiêu hóa. 

Tập thể dục (1 giờ). Vận động buổi sáng là điều tuyệt đối quan trọng. 

Tập thở và thiền (15 phút). Sau một giờ tập luyện, hãy thực hiện bài tập thở và thiền định. Việc này giúp điều chỉnh hệ thần kinh của bạn. 

Ăn sáng. Ăn bữa sáng có lượng chất xơ vừa phải và giàu protein. Thói quen này giúp cân bằng lượng đường trong máu và kiểm soát mỡ cơ thể. 

Nhâm nhi một tách cà phê (15 phút). Điều này giúp cải thiện mức cortisol và sự tỉnh táo. 

Phơi nắng sáng (trong 15 phút). Khoảng 7 - 8 giờ sáng là thời điểm mạnh mẽ nhất trong ngày. Hãy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng mức cortisol, giúp mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày, theo Indian Express.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận