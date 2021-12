Chuyên gia: 3 cách chắc chắn để giảm lượng đường trong máu

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thậm chí còn nói rằng "lượng đường trong máu khỏe mạnh" có thể làm trì hoãn hoặc ngăn ngừa bệnh tim, giảm thị lực và bệnh thận, cũng như cải thiện tâm trạng tổng thể của bạn.

Nhưng làm thế nào để giữ mức độ lượng đường trong máu ở mức lành mạnh?

"Có cả cách ngắn hạn và dài hạn để giảm lượng đường trong máu của bạn, nhưng để kiểm soát lâu dài, tốt nhất là kết hợp tập thể dục vào lối sống của bạn, ăn một chế độ ăn giàu chất xơ và tránh thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp", chuyên gia Trista Best tại Balance One Supplements (Mỹ) cho biết.

1. Tác dụng phụ của lượng đường trong máu cao

Lượng đường trong máu của bạn luôn phải được xem xét nghiêm túc, cho dù chúng quá thấp hoặc quá cao.

Theo chuyên gia Best, "lượng đường trong máu tăng cao mạn tính có thể dẫn đến các tác dụng phụ có hại từ nhận thức kém, mất thị lực và giảm lưu lượng tuần hoàn dẫn đến có thể bị cắt cụt chi".

Mặc dù điều quan trọng là phải được bác sĩ kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nhưng có những dấu hiệu bạn cũng có thể tự tìm kiếm.

Chuyên gia Best cho biết: “Ba dấu hiệu thể chất chính cho thấy lượng đường trong máu của bạn có thể cao, bao gồm tăng cảm giác khát, đi tiểu thường xuyên và ngất xỉu”.

Dưới đây là một số thay đổi lối sống và ăn uống có thể giúp bạn giảm lượng đường trong máu.

2. Quản lý lượng carb của bạn

Theo chuyên gia Courtney D'Angelo, tác giả tại GoWellness (Mỹ), việc tập trung vào lượng và loại carb bạn ăn trong ngày là rất quan trọng trong việc giảm lượng đường trong máu của bạn.





"Ăn quá nhiều carb có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên, vì vậy, bạn cần giữ vững những gì bạn đang ăn là rất quan trọng. Chẳng hạn như ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt hơn ngũ cốc đã qua chế biến, vì ngũ cốc nguyên hạt cung cấp giá trị dinh dưỡng cao hơn đồng thời làm giảm lượng đường trong máu của bạn", chuyên gia D'Angelo nói.

3. Ăn nhiều chất xơ hòa tan

Bao gồm đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn không chỉ là chìa khóa trong việc quản lý lượng đường trong máu mà còn quan trọng trong việc duy trì một lối sống lành mạnh nói chung.

Chuyên gia D'Angelo nói: "Nói chung, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa carb và hấp thụ đường, có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, và ăn chất xơ hòa tan có khả năng cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu và giảm thiểu lượng đường trong máu xuống thấp".

Để có nhiều chất xơ hòa tan hơn trong chế độ ăn uống của bạn, hãy thử kết hợp thêm yến mạch, đậu, táo và trái cây họ cam quýt.

4. Có giấc ngủ chất lượng hơn

Ngủ đủ giấc có chất lượng tốt là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn và nếu không có nó, lượng đường trong máu của bạn có thể bị ảnh hưởng.

"Nhìn chung, giấc ngủ giúp duy trì lượng đường trong máu và thúc đẩy cân nặng hợp lý, vì vậy nếu bạn không ngủ đủ giấc mà cơ thể cần, cơ thể sẽ khó hoạt động ngay cả khi bạn đang làm mọi việc khác đúng cách (tức là ăn uống lành mạnh)”, chuyên gia D'Angelo nói, theo Eat This, Not That!

Theo chuyên gia D’Angelo, ngủ kém có thể làm mất đi các hormone chuyển hóa quan trọng của bạn, điều này sẽ không giúp giảm lượng đường trong máu của bạn.