Sức khỏe

Chuyên gia: 4 thực phẩm tốt cho huyết áp, bạn nên ăn mỗi ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
24/02/2026 06:34 GMT+7

Huyết áp cao thường được mệnh danh là 'kẻ giết người thầm lặng', dù không có triệu chứng nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Theo các bác sĩ tim mạch, thay vì chỉ cắt giảm muối, tiếp cận toàn diện thông qua chế độ ăn uống có thể tạo ra tác động sâu sắc đến huyết áp.

Sau đây là 4 loại thực phẩm tốt cho huyết áp, được các bác sĩ tim mạch khuyên nên tiêu thụ hằng ngày, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Các loại quả mọng

Bác sĩ tim mạch Marc Katz, Trường cao đẳng Tim mạch Mỹ, khuyến nghị ưu tiên các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như quả mọng. Quả mọng là kho chứa các polyphenol mạnh mẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mạch máu.

Bằng chứng lâm sàng cho thấy các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, có tiềm năng cải thiện mức huyết áp cho người huyết áp cao.

Chuyên gia: 4 món ngon tốt cho huyết áp, bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

Quả mọng là kho chứa các polyphenol mạnh mẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mạch máu

Ảnh: AI

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu. Bác sĩ Katz giải thích: Nghiên cứu cho thấy mỗi ngày 1 nắm nhỏ hạnh nhân giúp cải thiện cả huyết áp tâm trương và mức cholesterol xấu.

Hơn nữa, hạnh nhân còn là nguồn cung cấp magie dồi dào - đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp bằng cách giúp thư giãn các mạch máu, điều này rất quan trọng để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh.

Hải sản

Tiến sĩ - bác sĩ Jack Wolfson, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Hải sản là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất cho sức khỏe tim mạch.

Các axit béo omega-3 trong cá béo (như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi) giúp cải thiện chức năng nội mạc và độ linh hoạt của động mạch. Ngoài ra, hải sản chứa taurine có tác dụng hỗ trợ sản xuất oxit nitric và duy trì trương lực mạch máu khỏe mạnh.

Sữa chua không đường và sữa lên men

Sức khỏe đường ruột và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ trực tiếp. Các sản phẩm sữa lên men như sữa chua không đường và sữa lên men giúp điều hòa tình trạng viêm và cải thiện khả năng hấp thụ khoáng chất.

Nghiên cứu cho thấy người huyết áp cao uống 1 hũ sữa lên men mỗi ngày đã giảm đáng kể huyết áp tâm thu sau 28 ngày. Vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh giúp giảm tiếp xúc với nội độc tố gây hại cho mạch máu.

Lời khuyên từ chuyên gia

Bác sĩ Katz nhấn mạnh rằng ngoài 4 loại thực phẩm trên, để đạt kết quả tốt nhất, cần chú ý đến chế độ ăn uống đa dạng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, theo Eating Well.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
