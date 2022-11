Chuyên gia: 5 thói quen hằng ngày dễ dàng để giảm cân

Đừng quá lo lắng, chúng tôi có một số tin tốt để chia sẻ: Có thể đạt được mục tiêu giảm cân của bạn mà không cần phải phức tạp hay khó khăn.

Chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia giảm cân sẽ chia sẻ những thói quen hằng ngày hàng đầu của cô ấy để cắt giảm lượng calo để giảm cân.

1. Ngậm nước!

Cắt giảm lượng calo để giảm cân, thói quen hằng ngày đầu tiên này là một thói quen lớn. Có thể bạn không nhận ra, nhưng nhiều loại đồ uống phổ biến như lattes, soda và rượu vang là nguồn cung cấp calo rỗng cản trở quá trình giảm cân.

Do đó, uống nhiều nước hơn trong ngày và nhấm nháp ít đồ uống có đường hơn có thể là một cách chắc chắn để cắt giảm lượng calo của bạn.

Mandy Enright, chuyên gia dinh dưỡng và là tác giả của sách 30-Minute Weight Loss Cookbook, nói với Eat This, Not That!: "Hydration là một thành phần quan trọng để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và thúc đẩy giảm cân.

Hãy đặt mục tiêu uống ít nhất 64 ounce (hơn 1,8 lít) nước mỗi ngày. Nếu bạn không chắc mình có uống đủ nước hay không, hãy sử dụng hệ thống theo dõi như ứng dụng hydrat hóa hoặc uống từ chai nước có thể đong đếm được”.

2. Vận động nhiều hơn và ngồi ít hơn

Cắt giảm lượng calo để giảm cân không chỉ có nghĩa là thay thế đồ ăn vặt bằng những lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Giảm cân không chỉ là tập thể dục trong 30 đến 60 phút rồi thì ít vận động trong thời gian còn lại trong ngày.

Vận động thường xuyên trong ngày rất quan trọng đối với nhu cầu năng lượng của cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn. Ví dụ: bạn có thể đi cầu thang bộ thay vì thang máy hoặc đỗ xe xa hơn tại cửa hàng tạp hóa để đi bộ nhiều hơn.

Một cách tuyệt vời khác để thúc đẩy giảm cân là tập luyện sức mạnh.

Chuyên gia Enright giải thích: “Việc kết hợp các hoạt động rèn luyện sức mạnh để xây dựng cơ bắp giúp cơ thể bạn hoạt động trao đổi chất tích cực hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi.

Hãy cố gắng tập luyện sức mạnh hàng ngày, chẳng hạn như chống đẩy, ngồi xổm… để giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp".

Ngoài ra, vận động đều đặn hằng ngày giúp cải thiện tâm trạng của bạn và cho phép bạn kiểm soát căng thẳng tốt hơn - hai yếu tố bị đánh giá thấp có thể ảnh hưởng đến cân nặng của bạn.





3. Nấu ăn ở nhà nhiều hơn

Chuyên gia Enright giải thích: "Nấu ăn ở nhà nhiều hơn có thể giúp giảm lượng calo nạp vào vì bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các thành phần và khẩu phần ăn. Nấu ăn tại nhà cũng có thể giúp tăng lượng trái cây và rau củ, giúp cân nặng khỏe mạnh hơn và sức khỏe tổng thể tốt hơn".

Nếu bạn không thích nấu ăn ở nhà (hoặc không biết cách làm), chuyên gia Enright khuyên bạn nên bắt đầu từ việc nhỏ bằng cách đặt mục tiêu nhỏ nhưng có thể đạt được là ăn ít nhất 3 bữa tự nấu mỗi tuần.

Ngoài ra, lập kế hoạch trước cho các bữa ăn lành mạnh và mua sắm thực phẩm cho phép bạn chỉ giữ những thực phẩm tốt cho sức khỏe trong nhà và loại bỏ sự cám dỗ để thưởng thức đồ ăn vặt hoặc đồ chế biến sẵn.

4. Đừng bỏ bữa, nhất là bữa sáng

"Không có lý do gì để nhịn đói cho đến một thời điểm cụ thể trong ngày. Ăn bữa sáng sớm hơn sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn để sử dụng hiệu quả hơn trong suốt cả ngày. Nó cũng giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và lựa chọn thực phẩm không lành mạnh".

Nghiên cứu cho thấy những người ăn bữa đầu tiên trong ngày sớm hơn có xu hướng có cân nặng khỏe mạnh hơn và tiêu thụ ít calo hằng ngày hơn so với những người trì hoãn việc ăn cho đến muộn hơn.

Thêm vào đó, ăn một bữa sáng thịnh soạn sẽ không khuyến khích bạn ăn nhiều vào cuối ngày khi bạn ít hoạt động hơn và cơ thể có ít nhu cầu năng lượng hơn".

5. Chú ý khẩu phần ăn và thực phẩm lành mạnh

Theo dõi khẩu phần ăn và ăn chủ yếu là thực phẩm nguyên hạt là điều cần thiết để kiểm soát cân nặng lành mạnh và giảm lượng calo. Đặc biệt, trái cây và rau cung cấp lượng calo tốt nhất cho bạn.

"Hãy biến trái cây và rau thành ngôi sao trong đĩa ăn của bạn. Chúng ít calo, nhiều chất xơ và chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác", chuyên gia Enright nói, theo Eat This, Not That!

Lên kế hoạch bao gồm ít nhất một loại trái cây hoặc rau trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

Bởi vì những thực phẩm này có nhiều chất xơ và dinh dưỡng tốt, chúng sẽ giúp bạn no lâu và ngăn chặn cơn đói mà không cần thêm calo.