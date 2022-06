Chuyên gia: 7 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên khi ăn bưởi

Loại trái cây này đã nổi tiếng khi chế độ ăn kiêng bưởi tuyên bố rằng siêu thực phẩm này đốt cháy chất béo nhanh hơn các loại thực phẩm khác.

Tuy nhiên, với một vài nghiên cứu chứng minh điều này, kết quả cuối cùng là mọi người chỉ ăn nhiều bưởi và tìm ra cách để kết hợp nó vào chế độ ăn của họ.

Eat This, Not That! đã hỏi các chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và các chuyên gia khác về những lợi ích, hạn chế và tác dụng phụ của việc đưa bưởi vào một chế độ ăn uống lành mạnh.

Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng.

1. Bưởi có thể giúp kháng insulin

Gabriela Barreto, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại kencko, chỉ ra nghiên cứu cho rằng cách tiêu thụ bưởi có thể giúp kháng insulin.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Medicinal Food đã chỉ ra rằng khi những người tham gia tiêu thụ ½ quả bưởi trước bữa ăn, so với nước ép bưởi và giả dược, họ thấy mức đường huyết sau ăn (sau bữa ăn) giảm trong 2 giờ và cũng như giảm tổng thể tình trạng kháng insulin, theo Eat This, Not That!

2. Có thể giúp tăng lượng kali trong cơ thể

Một cốc bưởi tiêu chuẩn có khoảng 300 miligram kali trong mỗi khẩu phần ăn so với một quả chuối có khoảng 400 miligram.

Chuyên gia dinh dưỡng Barreto nói: “Vai trò của kali trong cơ thể bao gồm đóng vai trò như một chất điện phân chính giúp duy trì cân bằng chất lỏng và hydrat hóa, duy trì nhịp tim, co cơ và chức năng thần kinh, đồng thời di chuyển chất lỏng vào và ra khỏi tế bào, chẳng hạn như các chất thải”.

Ngoài ra, kali có thể giúp giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, khiến nó trở thành một lựa chọn tốt hơn.

3. Có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc

Nếu bạn dùng thuốc theo chỉ định cho các tình trạng sức khỏe khác, bạn có thể nên tránh xa bưởi.

Nicole Lindel, chuyên gia dinh dưỡng và là cố vấn Everlywell, cho biết: “Bưởi tương tác với nhiều loại thuốc, có thể gây ra quá nhiều hoặc quá ít thuốc trong cơ thể chúng ta. Ví dụ, bưởi có thể ngăn chặn hoạt động của các enzym cần thiết để phá vỡ một số loại thuốc giảm cholesterol như Lipitor", theo Eat This, Not That!

Các loại thuốc khác có thể tương tác với bưởi bao gồm statin (thuốc giảm cholesterol), thuốc chống lo âu, corticosteroid và thuốc kháng histamine.

Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về các loại thuốc bạn đang dùng xem có ảnh hưởng gì nếu bạn ăn bưởi hay không.





4. Có thể giúp tăng cường sản xuất collagen

Bưởi có một lượng lớn vitamin C trong mỗi khẩu phần và do đó, có thể giúp tăng sản xuất collagen.

Khi bạn già đi, việc sản xuất collagen có xu hướng giảm, vì vậy thêm bưởi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp cơ thể tạo ra nhiều hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Barreto nói: “Collagen chiếm khoảng 30% cấu trúc xương, một lượng lớn mô gân và dây chằng, và rất quan trọng đối với da và cấu trúc mạch máu”.

5. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nếu có một thứ nữa bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để giữ cho trái tim khỏe mạnh, bạn có thể cân nhắc đến bưởi.

Breanna Woods, chuyên gia dinh dưỡng của Blogilates, cho biết: “Bưởi hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ, kali và chất chống oxy hóa cao”.

Barreto cho biết thêm rằng các nghiên cứu như thế này từ Thư viện Y khoa Quốc gia (Mỹ) đã phát hiện ra mối liên quan giữa việc ăn bưởi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, các biến cố mạch vành cấp tính và đột quỵ do thiếu máu cục bộ, theo Eat This, Not That!

6. Có thể giúp giảm cân

Không có gì vốn có trong bưởi có thể làm giảm cân ngoài thực tế là nó là một loại thực phẩm ít calo có thể giúp tạo ra sự thâm hụt calo.

Chuyên gia dinh dưỡng Woods lưu ý rằng bưởi có nhiều chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng lâu hơn và có thể tốt cho việc giảm cân.

7. Có thể hỗ trợ hấp thu sắt

Theo chuyên gia dinh dưỡng Barreto, một quả bưởi có gần 64% giá trị vitamin C được khuyến nghị hằng ngày cho người lớn.

Như đã nói, vitamin C có thể giúp hấp thu sắt do nồng độ vitamin C cao.

Chuyên gia dinh dưỡng Barreto nói: “Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển oxy trong máu qua các tế bào hồng cầu để mang oxy đến các tế bào”, theo Eat This, Not That!