Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 5 nhóm thực phẩm dưới đây dễ gặp vấn đề khi chế biến bằng nồi chiên không dầu mà mọi người nên lưu ý, theo EatingWell.

Hiểu rõ loại thực phẩm nào nên tránh và nguyên liệu nào phù hợp sẽ giúp bạn sử dụng nồi chiên không dầu hiệu quả hơn ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Thực phẩm có lớp bột ướt

Theo bà Gina Rancourt, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), các loại thực phẩm phủ lớp bột lỏng có thể không phù hợp với nồi chiên không dầu. Luồng khí nóng từ quạt có thể thổi bay lớp bột trước khi chúng kịp chín, khiến thực phẩm không được phủ đều, đồng thời làm bẩn lòng nồi.

Khác với phương pháp chiên ngập dầu, nồi chiên không dầu không có dầu nóng để nhanh chóng làm đông lớp bột bên ngoài. Phần bột lỏng còn có thể chảy qua các khe của giỏ chiên, bám xuống đáy nồi và gây khó khăn khi vệ sinh.

Thay vào đó, nên sử dụng lớp bột khô hoặc công thức được thiết kế riêng cho nồi chiên không dầu.

Những miếng thịt quá lớn

Miếng thịt quá lớn so với dung tích giỏ chiên có thể cản trở luồng khí nóng lưu thông, khiến thực phẩm chín không đều. Bề mặt bên ngoài có thể đã vàng giòn trong khi phần bên trong chưa đạt nhiệt độ an toàn.

Chuyên gia Rancourt lưu ý người dùng nên kiểm tra dung tích nồi và hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi chế biến những miếng thịt lớn.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng kiểm tra phần dày nhất của miếng thịt, thay vì chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài.

Các loại rau lá xanh

Chuyên gia dinh dưỡng Allison Tepper (Mỹ) và Gina Rancourt lưu ý các loại rau lá nhẹ như rau bina, cải xoăn cắt nhỏ có thể bị luồng khí nóng thổi bay khi chế biến riêng trong nồi chiên không dầu.

Bà Tepper cho biết những loại rau này có thể không chín đều, thậm chí bị cuốn lên gần bộ phận gia nhiệt và cháy. Vì vậy, nên sử dụng rau lá xanh như một nguyên liệu trong các món ăn kết hợp, thay vì cho riêng vào giỏ chiên.

Nếu muốn làm món cải xoăn sấy giòn, lò nướng thông thường có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Bắp rang (bỏng ngô)

Chuyên gia Allison Tepper cho biết nồi chiên không dầu không được thiết kế để làm bắp rang.

Luồng khí bên trong có thể khiến các hạt ngô bị thổi bay, không nổ hết hoặc lọt vào bộ phận gia nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy. Người dùng nên chọn lò vi sóng hoặc thiết bị chuyên dụng để làm bắp rang, đồng thời tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Phô mai rời

Phô mai không được cố định hoặc không có lớp bao bọc có thể tan chảy, chảy qua các khe của giỏ chiên, bám vào bộ phận gia nhiệt và gây khó khăn khi vệ sinh.

Nếu muốn chế biến món ăn có phô mai, nên chọn công thức giữ phần phô mai bên trong lớp vỏ hoặc đặt trên một loại thực phẩm khác để hạn chế tình trạng tan chảy, chảy xuống đáy nồi.