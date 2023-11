Chuyên gia chỉ cách đi bộ giảm cân hiệu quả

Bà Rachel MacPherson, huấn luyện viên thể dục tại Canada, cho biết ngoài hỗ trợ giảm cân, đi bộ còn giúp giải tỏa tâm trí, theo trang Eat This, Not That!

Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn

Theo một nghiên trên tạp chí Sports Medicine, đi bộ giúp hỗ trợ tiêu hóa và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Đi bộ đường dốc đốt cháy nhiều calo hơn

Bà MacPherson khuyên bạn nên đi bộ từ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn, trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy.

Kết hợp chạy bộ với đi bộ

Thói quen đi bộ kết hợp với chạy bộ có thể nâng cao cường độ tập luyện, sức khỏe tim và đốt cháy calo.

Đối với những người mới bắt đầu tập luyện, vừa chạy bộ vừa đi bộ là cách đốt cháy calo hiệu quả, hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng. Giấc ngủ và tâm trạng là hai yếu tố quan trọng, mang lại động lực giảm cân.

Mang thêm vật nặng

Nếu bạn mang ba lô hoặc mặc đồ nặng lúc đi bộ, bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn mà không cần phải tăng thêm thời gian tập luyện.

Theo bà MacPherson, ba lô hoặc vật nặng có thể hỗ trợ đốt cháy nhiều calo. Ngoài ra, cơ bắp sẽ được tăng cường và quá trình trao đổi chất cũng được thúc đẩy nhanh hơn.

Đi bộ đường dốc

Đi bộ đường dốc mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Theo nghiên cứu, đi bộ đường dốc đốt cháy nhiều calo hơn đi bộ thông thường.

Theo bà MacPherson, với cùng một tốc độ, đi bộ đường dốc đốt cháy nhiều calo hơn đi bộ đường bằng phẳng. Ngoài ra, đi bộ đường dốc cũng duy trì cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Kết hợp các bài tập thể hình

Việc kết hợp các bài tập thể hình như lunge và squat trong lúc đi bộ sẽ tác động đến nhiều nhóm cơ và giúp đốt cháy calo toàn thân.

Bà MacPherson chia sẻ bạn nên kết hợp các bài tập thể hình sau vài phút đi bộ hoặc cứ sau 800 m.