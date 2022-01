Chuyên gia: Đây là loại trà số 1 để chống lão hóa

Ngoài tác dụng làm dịu và tạo hương vị nhẹ nhàng, trà còn có một danh sách dài các lợi ích ấn tượng liên quan đến sức khỏe.

Trà có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ, giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ ung thư.

Nhấm nháp một ly trà giàu chất chống oxy hóa cũng có thể giúp bạn “quay ngược thời gian”, nhưng không phải loại trà nào cũng có đặc tính chống lão hóa như nhau.

Đâu là loại trà tốt nhất để chống lại sự lão hóa? Theo nhóm chuyên gia, câu trả lời là trà xanh.

Trà xanh

"Về đặc tính chống lão hóa, trà xanh là không thể sánh được. Nó chứa một chất chống oxy hóa gọi là epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, có hiệu quả trong việc làm trẻ hóa các tế bào da đang chết", Michael Garrico, chuyên gia dinh dưỡng và là huấn luyện viên cá nhân, đồng thời là người đồng sáng lập TotalShape, nói với Eat This, Not That!

Lưu ý rằng "trà xanh cũng chứa nhiều vitamin B và vitamin E, cả hai đều cần thiết cho sức khỏe làn da", chuyên gia Garrico nhấn mạnh.

Ông Garrico nói thêm rằng "vitamin B2 giúp giữ cho làn da trẻ trung và săn chắc, trong khi vitamin E thúc đẩy sự phát triển tế bào da mới và làm cho da mềm mại và rạng rỡ hơn".

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best ở Mỹ cũng gọi trà xanh là sự lựa chọn tốt nhất cho các nỗ lực chống lão hóa.

"Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe rộng rãi, từ việc ngăn ngừa bệnh tật, giảm viêm và thậm chí có khả năng ngăn ngừa ung thư.





Chỉ riêng thực tế này đã khiến trà xanh trở thành một thức uống tuyệt vời cần có hằng ngày cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ", chuyên gia Best nói Eat This, Not That!

“Những chất chống oxy hóa này hoạt động trong cơ thể để ngăn ngừa và giảm tổn thương tế bào do độc tố và các gốc tự do, có thể khiến quá trình trao đổi chất chậm lại đáng kể.

Chúng ta hấp thụ chúng chủ yếu thông qua các hợp chất thực vật, chất dinh dưỡng thực vật và axit amin trong thực phẩm chúng ta ăn và các loại trà thảo mộc chúng ta uống như trà xanh", nhà dinh dưỡng học Juliana Tamayo cho biết.

Nhà dinh dưỡng học Tamayo cũng coi trà xanh là lựa chọn tốt nhất để “quay ngược thời gian lão hóa”.

Theo nhà dinh dưỡng học Tamayo, trà xanh "hoạt động như một chất kích thích và các chất bảo vệ thần kinh có thể ngăn ngừa tổn thương nhận thức", có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa do lão hóa.

Chớ lạm dụng trà xanh

Tuy nhiên, chuyên gia Garrico cảnh báo rằng "do hàm lượng caffeine, uống trà xanh trong thời gian dài hoặc với liều lượng cao (hơn 8 tách mỗi ngày) có thể nguy hiểm".

Nó có thể dẫn đến “đau đầu, căng thẳng, khó ngủ, nôn mửa, tiêu chảy, khó chịu, nhịp tim không đều, run, ợ chua, chóng mặt, ù tai, co giật và lú lẫn… Trà xanh cũng chứa một chất hóa học mà khi tiêu thụ với số lượng lớn có liên quan đến tổn thương gan, theo chuyên gia Garrico, theo Eat This, Not That!

Nói cách khác, bạn không cần phải lạm dụng nó để tận dụng các đặc tính chống lão hóa của trà xanh.