"Phòng khám thu nhỏ" nặng 8 kg

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM, cho biết trước gánh nặng kép từ bệnh mạn tính và dịch bệnh, áp lực quá tải bệnh viện, chi phí y tế ngày càng gia tăng, ngành y tế đứng trước yêu cầu cấp thiết chuyển từ trạng thái điều trị bị động sang phòng bệnh chủ động.

"Người dân cần được hỗ trợ toàn diện để chuyển sang trạng thái chăm sóc sức khỏe chủ động. 4 nhóm giải pháp hỗ trợ người dân chủ động chăm sức khỏe gồm: Nâng cao năng lực làm chủ sức khỏe của người dân, tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát dịch bệnh, ứng dụng công nghệ cao trong tầm soát bệnh, nâng cao năng lực tiếp cận người dân của trạm y tế", tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trường Giang chia sẻ tại Hội nghị khoa học do Viện Pasteur tổ chức ngày 17.11.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: LÊ CẦM

Theo bác sĩ Giang, nhìn bề ngoài, mô hình này chỉ là một chiếc vali xách tay có trọng lượng khoảng 8 kg, nhưng lại tích hợp đầy đủ trang thiết bị cơ bản của một phòng khám.

Thay vì phải di chuyển xa hay chờ đợi phức tạp, toàn bộ quy trình đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm (từ xét nghiệm máu, nước tiểu đến các xét nghiệm thường quy khác) đều được số hóa và thực hiện ngay tại hiện trường

Mặc dù mang kích thước nhỏ gọn, chiếc vali công nghệ cao này có khả năng đo đạc và phân tích hơn 30 chỉ số sinh học quan trọng như điện tâm đồ (ECG), huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các thành phần cơ thể...

Các thiết bị kết nối thông minh qua Bluetooth, đồng bộ dữ liệu không dây theo thời gian thực về nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu y tế mà không cần nhập liệu thủ công.

Minh họa phòng khám di động gói gọn trong chiếc hộp ẢNH MINH HỌA: BSCC

Kết nối dữ liệu, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trường Giang nhấn mạnh rằng điểm ưu việt của mô hình này không chỉ nằm ở thiết bị đơn lẻ mà là một hệ thống kết nối công nghệ số đồng bộ. Toàn bộ dữ liệu đo lường và xét nghiệm đều có thể được truyền tải tự động, kết nối trực tiếp với hệ thống y tế TP.HCM và mạng lưới telemedicine

Giải pháp này không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn mang lại độ chính xác cao, tạo bước đệm vững chắc để nâng cao năng lực y tế dự phòng, giúp người dân thành phố thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn và tiện lợi ngay tại nơi mình sinh sống.