5 thói quen sau bữa tối giúp giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe

Kiểm soát cholesterol không chỉ phụ thuộc vào những thực phẩm chúng ta ăn trong ngày mà còn liên quan đến thói quen sinh hoạt vào buổi tối. Một số thay đổi nhỏ sau bữa ăn, nếu được duy trì thường xuyên, có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, cân nặng và các yếu tố nguy cơ tim mạch, theo Health.

1. Đi bộ 10 - 20 phút sau bữa tối

Đi bộ sau bữa tối là một trong những cách đơn giản để tăng cường vận động và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, đi bộ sau bữa ăn còn có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Điều này đáng chú ý bởi tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2 có liên quan đến mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride cao hơn.

Chỉ cần đi bộ khoảng 10 - 20 phút sau bữa tối cũng giúp tăng thời gian vận động, góp phần hướng tới mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần.

Đi bộ sau bữa tối là một trong những cách đơn giản hỗ trợ sức khỏe tim mạch ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI CHATGPT

2. Hạn chế ăn vặt vào đêm muộn

Ăn nhẹ sau bữa tối không hẳn có hại, điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm phù hợp. Các món ăn vặt như kem, khoai tây chiên, bánh quy hay kẹo thường chứa nhiều chất béo bão hòa và đường bổ sung. Nếu tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể ảnh hưởng bất lợi đến việc kiểm soát cholesterol và cân nặng.

Nếu thường xuyên cảm thấy đói sau bữa tối, bạn nên xem lại chế độ ăn trong ngày. Những bữa ăn đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vào ban đêm. Khi thực sự đói, nên ưu tiên trái cây, bỏng ngô ít dầu hoặc một nắm nhỏ các loại hạt thay cho bánh kẹo nhiều đường.

3. Dành thời gian thư giãn trước khi ngủ

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng gián tiếp đến cholesterol thông qua những thói quen không lành mạnh. Vì vậy, dành vài phút thư giãn vào buổi tối bằng cách đọc sách, tập yoga nhẹ nhàng, thiền, hít thở sâu hoặc tắm nước ấm có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh.

Dành thời gian thư giãn trước khi ngủ ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI CHATGPT

4. Ngủ đủ 7 - 9 giờ mỗi đêm

Một số nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride cao hơn. Thiếu ngủ còn ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cảm giác đói, khiến cơ thể dễ thèm ăn và khó duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7 - 9 giờ mỗi đêm. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, nên duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, đồng thời giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và thoáng mát

5. Chuẩn bị trước bữa ăn cho ngày hôm sau

Dành vài phút buổi tối để lên kế hoạch ăn uống có thể giúp bạn lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, thay vì thường xuyên sử dụng các món ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và đường bổ sung.

Việc chuẩn bị trước cũng giúp tăng cường các thực phẩm có lợi cho việc kiểm soát cholesterol như rau xanh, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và cá béo. Bạn có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như rửa sẵn trái cây, chuẩn bị bữa trưa mang đi làm hoặc lên thực đơn cho ngày hôm sau.