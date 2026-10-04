Chuyên gia gợi ý loại đậu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Một chế độ ăn ưu tiên thực vật, giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất có lợi, đồng thời hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và duy trì cân nặng hợp lý. Một món ăn nhẹ đơn giản được các bác sĩ và chuyên gia khuyến nghị bổ sung vào chế độ ăn này là đậu nành Nhật Bản (Edamame), dưới đây là một số lý do, theo EatingWell (Mỹ).

Chất xơ, protein và các hợp chất thực vật có lợi trong đậu nành Edamame khiến nó trở thành một thực phẩm giàu dinh dưỡng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Giàu isoflavone từ đậu nành

Bà Yuliya P.L Linhares, bác sĩ chuyên khoa ung thư (Mỹ), cho biết: “Các nghiên cứu về thực phẩm từ đậu nành nguyên hạt cho thấy, sử dụng đậu nành thường xuyên có liên quan đến nguy cơ ung thư vú thấp hơn ở một số nhóm dân số”.

Lợi ích này có thể liên quan đến isoflavone trong đậu nành - những hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng góp phần bảo vệ cơ thể trước ung thư. Theo đó, các isoflavone như genistein và daidzein được cho là có tiềm năng làm giảm nguy cơ một số loại ung thư nhạy cảm với hormone.

Theo bác sĩ Linhares, isoflavone có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng tế bào, phản ứng viêm và hoạt động chống oxy hóa, qua đó góp phần vào những tác dụng tiềm năng bảo vệ cơ thể trước ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa

Bác sĩ xạ trị Amar Rewari tại Mỹ cho biết một cốc đậu nành Edamame đã tách vỏ cung cấp khoảng 18 g protein và 8 g chất xơ, giúp no lâu và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng cũng như sức khỏe chuyển hóa.

Lượng mỡ nội tạng dư thừa và rối loạn chuyển hóa có thể góp phần gây kháng insulin, viêm mạn tính và những thay đổi về hormone, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bất thường. Do đó, việc duy trì sức khỏe chuyển hóa có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư.

Giàu chất xơ

Chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Đậu nành Edamame chứa cả chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan, cung cấp khoảng 8 g chất xơ trong mỗi cốc. Do đó, việc thay thế một món ăn nhẹ khác bằng đậu nành Edamame có thể giúp tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn và góp phần giảm nguy cơ ung thư.

Theo các chuyên gia, chất xơ giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển chất thải qua ruột và giảm thời gian các chất có khả năng gây hại tiếp xúc với đại tràng. Một phần chất xơ được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) có thể hỗ trợ hàng rào bảo vệ đường ruột và giảm viêm.

Cuối cùng, nên nhớ rằng giảm nguy cơ ung thư không chỉ dựa vào một món ăn nhẹ duy nhất, mà còn phụ thuộc vào những thói quen ăn uống và lối sống được duy trì đều đặn theo thời gian.