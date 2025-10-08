Chuyên gia Nhật Bản: 'Bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng phát triển'

Phát biểu tổng kết, ông Yusuke Miura, Phó giám đốc Phát triển Bóng đá trẻ JFA, trợ lý HLV trưởng U.15 và U.17 Nhật Bản, giảng viên hội thảo bày tỏ ấn tượng về tiềm năng phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng khích lệ các HLV tiếp tục kiên trì, theo đuổi công tác huấn luyện. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi nhận thấy bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển hơn nữa. Hy vọng các HLV sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ. Tôi mong sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam để cùng chia sẻ thêm kiến thức và kinh nghiệm giữa hai nền bóng đá Việt Nam – Nhật Bản”, ông Yusuke Miura nói.

Ông Yusuke Miura – Phó giám đốc Phát triển bóng đá trẻ JFA đánh giá bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ẢNH: VFF

Đại diện các học viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn tới JFA, VFF và các giảng viên. Ngoài ra, ông bày tỏ mong muốn hai liên đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự nhằm tạo cơ hội học hỏi, cập nhật kiến thức, góp phần giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế.

Về phía lãnh đạo VFF, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn hơn nữa để các HLV có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến, từ đó góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, Phó tổng thư ký VFF Đinh Thị Thu Trang nhấn mạnh.

Hội thảo có sự góp mặt của 27 thành viên, kết thúc tốt đẹp ẢNH: VFF

Hội thảo đào tạo bóng đá trẻ Nhật Bản – Việt Nam diễn ra trong hai ngày (7 và 8.10.2025), tại trụ sở VFF, với nội dung chính là chia sẻ về “Triết lý phát triển bóng đá trẻ của Nhật Bản và phương pháp huấn luyện của JFA”. Tham dự hội thảo có 27 học viên, đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, CLB bóng đá nữ và trung tâm đào tạo bóng đá trên toàn quốc.