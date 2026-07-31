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Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh
Video Đời sống

Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh

Trúc Trần
Trúc Trần
Có một thời, chỉ cần đứng ở ngã tư, bến xe hay chợ là những người chạy xe ôm truyền thống đã có thể đón khách. Nhưng khi công nghệ thay đổi cách người dân di chuyển, họ cũng phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Sự phát triển của các nền tảng gọi xe đã tạo nên một bước ngoặt lớn đối với nghề xe ôm. Nếu trước đây khách hàng phải tự tìm đến tài xế ở các ngã tư, góc phố, thì nay, người tài xế phải học cách làm quen với điện thoại thông minh, ứng dụng và định vị mạng. Với những người lao động lớn tuổi, đó là một thử thách không hề nhỏ trong những ngày đầu chuyển đổi.

Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh

Không ít người đã gắn bó hàng chục năm với góc đường quen thuộc trước khi quyết định khoác lên mình màu áo công nghệ. Quá trình chuyển đổi không xóa đi hết những nhọc nhằn, nhưng mở ra cơ hội duy trì sinh kế trong bối cảnh mới. Điều khiến các tài xế lớn tuổi chấp nhận thay đổi không chỉ vì xu hướng, mà thực tế phũ phàng là lượng khách của xe ôm truyền thống ngày càng thưa vắng.

Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh - Ảnh 1.

Nhiều tài xế lớn tuổi phải học cách thích nghi với ứng dụng công nghệ

ẢNH: TRÚC TRẦN

 

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