CLB nữ TP.HCM I đăng quang trong ngày nhận thất bại, vẫn lập kỷ lục rất đáng ngưỡng mộ

Tham dự lễ trao giải có ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Trần Anh Minh - Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc.

HLV Kim Chi quá xuất sắc

Đội nữ TP.HCM I vô địch quốc gia 8 năm liên tiếp Ảnh: VFF

Các cô gái vàng...

Ông Trần Anh Minh - Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc trao HCV cho đội nữ TP.HCM I

Đây là lần thứ 8 liên tiếp CLB đội TP.HCM I giành chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và là lần thứ 15 đội bóng đăng quang tại đấu trường này, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ TP.HCM.

Trước lễ trao giải, đội TP.HCM I đã nhận trận thua hiếm hoi tại giải năm nay trước đội Thái Nguyên T&T. Trên sân Ngãi Giao, cơn mưa kéo dài trước và trong trận đấu ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn. Dù vậy, Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ tình huống tấn công của đội khách, Bích Thùy lập công, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội trưởng đội nữ TP.HCM I Huỳnh Như (áo đỏ) đã có một mùa giải thành công. Cô vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM Ảnh: VFF

Sau bàn thua, đội TP.HCM I đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 17, Thùy Trang có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 28 khi Phan Thị Trang tận dụng tình huống đoạt bóng giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn và dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, đội TP.HCM I gia tăng sức ép và liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành Thái Nguyên T&T, song các pha dứt điểm vẫn thiếu chính xác ở thời điểm quyết định.

Đội nữ Thái Nguyên T&T vươn lên tốp 2

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng thể hiện quyết tâm giành trọn ba điểm nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với Hà Nội I. Phút 80, từ pha phối hợp tấn công nhanh, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T tạm thời vượt lên trên Hà Nội I để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, đội TP.HCM I gia tăng sức ép và liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành Thái Nguyên T&T, song các pha dứt điểm vẫn thiếu chính xác ở thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng thể hiện quyết tâm giành trọn ba điểm nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với Hà Nội I. Phút 80, từ pha phối hợp tấn công nhanh, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T tạm thời vượt lên trên Hà Nội I để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.



