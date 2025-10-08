Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải bóng đá nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/10/2025 18:52 GMT+7

CLB CTP.HCM I chia điểm trước Than KSVN ở vòng đấu thứ 9 giúp CLB nữ Hà Nội 'sống lại' cơ hội vô địch ở giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025.

CLB TP.HCM I hòa không bàn thắng

Thắng Than KSVN trong trận đấu vòng 9 vào chiều 8.10 là TP.HCM I bảo vệ thành công ngôi vô địch trước một vòng đấu nhưng trước một đối thủ quyết tâm thắng trận không kém để duy trì hy vọng lên ngôi, nhà đương kim vô địch đã thi đấu dưới sức. Thậm chí, Than KSVN nắm thế chủ động hơn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, lối chơi có kỷ luật cao của TP.HCM I đã khiến cho Than KSVN tấn công bế tắc. Tình thế cũng không khác gì nhiều trong hiệp đấu thứ hai nên cả 2 đội đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu- Ảnh 1.

CLB nữ Than KSVN quyết tâm rất cao ở vòng đấu thứ 9

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu- Ảnh 2.

Trong khi đó nếu thắng trận này, CLB TP.HCM I sẽ vô địch sớm 1 vòng đấu

Hòa trận này, Than KSVN (16 điểm) đã hết cơ hội để vô địch khi cách biệt với CLB TP.HCM I (20 điểm) vẫn là 4 điểm trong lúc mùa giải chỉ còn 1 vòng. Một điểm trước đội bóng vùng mỏ cũng khiến cho nhà ĐKVĐ chưa thể lên ngôi. Tuy vậy, trận hòa này đem đến sức hấp dẫn cho cuộc đua đến ngôi vô địch đến vòng đấu cuối.

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu- Ảnh 3.

Các cô gái Than KSVN (áo xanh) quyết tâm cao để níu giữ hy vọng vô địch

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu- Ảnh 4.

Nhưng đương kim vô địch là đội có lối chơi kỷ luật, hàng phòng ngự vững chãi

CLB TP.HCM I bị cầm hòa, Thùy Trang và đồng đội lỡ cơ hội vô địch sớm 1 vòng đấu- Ảnh 5.

Thùy Trang (áo vàng) và các đồng đội chấp nhận hòa không bàn thắng trước CLB Than KSVN

CLB Hà Nội (15 điểm) có thể nắm trong tay quyền tự quyết đến ngôi vô địch. Điều kiện đầu tiên là đội bóng thủ đô phải đánh bại được CLB TP.HCM II trong trận đấu cuối của vòng 9 diễn ra vào chiều 9.10. Nếu thắng, cách biệt giữa Hà Nội và CLB TP.HCM I sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Khi ấy, trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng cuối sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch.

Thái Nguyên T&T thắng đậm

Trong trận còn lại của vòng 9 diễn ra vào chiều 8.10, Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Phong Phú Hà Nam. Sau nhiều sức ép, Thái Nguyên T&T đã có bàn mở tỷ số ở phút 28. Đỗ Thị Thúy Nga đánh đầu thành bàn sau quả phạt góc của Trần Thị Thúy Nga. Tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng phải đến phút 89, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh có bàn thứ hai khi Lò Thị Hoài dễ dàng đưa bóng vào lưới trong tình huống đứng ngay trước vạch cầu môn.

Ở phút bù giờ, Bích Thùy thoát xuống ghi bàn thắng ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Thái Nguyên T&T. Chiến thắng này giúp Thái Nguyên T&T có được 14 điểm, chỉ kém Than KSVN 2 điểm nên có cơ hội để tranh ít nhất vị trí thứ ba.

Kết quả vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc:

CLB TP.HCM I 0–0 Than KSVN

Thái Nguyên T&T 3–0 Phong Phú Hà Nam

Lịch thi đấu trận còn lại của vòng 9:

16 giờ ngày 9.10: Hà Nội - CLB TP.HCM II trên sân Thanh Trì, Hà Nội

Xem thêm bình luận