Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc

Bình Thiên
Bình Thiên
01/10/2025 11:35 GMT+7

Cộng đồng mạng đang rất bức xúc trước đoạn clip chủ quán ăn Huế có lời lẽ khó nghe, chửi bới người phụ nữ lớn tuổi từng là nhân viên của quán về chuyện trừ lương.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ clip lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông (được cho là chủ quán ăn trên đường Đồng Khởi, P.Thuỷ Xuân, TP.Huế) và một người phụ nữ lớn tuổi (nhân viên của quán). Điều khiến người xem bức xúc là trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời thô tục để nói về việc trừ lương của một nhân viên lớn tuổi. Thậm chí, người này còn yêu cầu nữ nhân viên ký vào giấy, cam kết đã nhận đủ tiền.

Bức xúc clip chủ quán dùng lời thô tục đòi trừ lương nữ nhân viên lớn tuổi- Ảnh 1.

Người đàn ông này liên tục chửi bới, chỉ tay vào mặt nữ nhân viên lớn tuổi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"Cả năm tôi không trừ, bây giờ tôi trừ thì bà nói tôi ăn tiền của bà… bà ký tên vô, ghi tôi nhận đủ tiền, còn sau này đi đồn tôi cái chi, đến tai tôi thì bà chết với tôi", trích một đoạn người đàn ông này nói. Tuy nhiên, nữ nhân viên trên không chấp nhận việc bị chủ quán trừ lương vì cho rằng những lỗi sai mà chủ quán đưa ra là không hợp lý, cả hai tiếp tục tranh cãi.

Điều khiến người xem càng bức xúc là trong đoạn hội thoại ngắn, người đàn ông liên tục đập tay lên bàn, chỉ vào mặt và chửi nữ nhân viên lớn tuổi. Được biết, người phụ nữ trong đoạn clip từng là nhân viên tạp vụ của của quán ăn này.

Từng bị nhân viên đăng bài về việc trừ lương vô lý

Mới đây nhất, người đăng tải đoạn clip đôi co gây bức xúc này (có tên tài khoản Facebook là Bùi Hữu Tịnh), tiếp tục đăng thêm 1 đoạn clip mới, được trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà mình và có những lời đe doạ.

Bức xúc clip chủ quán dùng lời thô tục đòi trừ lương nữ nhân viên lớn tuổi- Ảnh 2.

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông (chủ quán trong clip) đến nhà người đăng tải clip để đe doạ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"Riêng con ni, ngày mai tôi đố bước ra khỏi khu vực ni. Tao là tao làm lớn chuyện", người đàn ông này nói rồi chửi bới và bỏ đi.

Trước đó, tài khoản Bùi Hữu Tịnh cũng từng đăng tải bài viết nhằm phản ánh việc chủ quán ăn chèn ép, trừ lương nhân vô viên lý. Trong bài, có đoạn tài khoản này viết: "Chèn ép, trừ lương vô lý, hù dọa nhân viên! Cách đối xử với nhân viên thật sự quá sức chịu đựng. Đây là toàn bộ sự thật từ trải nghiệm của mình và nhiều bạn khác từng làm ở đây… Trừ lương vô cớ như nào là in bill chưa chỉnh giá, đổ tiết canh tôm, nói chuyện to…"

Liên quan đến các đoạn clip đang gây xôn xao dư luận này, ngày 1.10, lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân (TP.Huế) cho biết sẽ xác minh, làm rõ vấn đề. 

Tin liên quan

Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề ‘nói xấu’ con gái Huế

Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề ‘nói xấu’ con gái Huế

Một làn sóng phẫn nộ đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi một nam thanh niên đăng tải clip với nội dung có lời lẽ thô tục, xúc phạm con gái Huế. Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Huế đã phải gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT TP.HCM xem xét, xử lý vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Chủ quán trừ lương mạng xã hội clip TP.Huế chửi bới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận