Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ clip lại cuộc hội thoại giữa một người đàn ông (được cho là chủ quán ăn trên đường Đồng Khởi, P.Thuỷ Xuân, TP.Huế) và một người phụ nữ lớn tuổi (nhân viên của quán). Điều khiến người xem bức xúc là trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời thô tục để nói về việc trừ lương của một nhân viên lớn tuổi. Thậm chí, người này còn yêu cầu nữ nhân viên ký vào giấy, cam kết đã nhận đủ tiền.

Người đàn ông này liên tục chửi bới, chỉ tay vào mặt nữ nhân viên lớn tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"Cả năm tôi không trừ, bây giờ tôi trừ thì bà nói tôi ăn tiền của bà… bà ký tên vô, ghi tôi nhận đủ tiền, còn sau này đi đồn tôi cái chi, đến tai tôi thì bà chết với tôi", trích một đoạn người đàn ông này nói. Tuy nhiên, nữ nhân viên trên không chấp nhận việc bị chủ quán trừ lương vì cho rằng những lỗi sai mà chủ quán đưa ra là không hợp lý, cả hai tiếp tục tranh cãi.

Điều khiến người xem càng bức xúc là trong đoạn hội thoại ngắn, người đàn ông liên tục đập tay lên bàn, chỉ vào mặt và chửi nữ nhân viên lớn tuổi. Được biết, người phụ nữ trong đoạn clip từng là nhân viên tạp vụ của của quán ăn này.

Từng bị nhân viên đăng bài về việc trừ lương vô lý

Mới đây nhất, người đăng tải đoạn clip đôi co gây bức xúc này (có tên tài khoản Facebook là Bùi Hữu Tịnh), tiếp tục đăng thêm 1 đoạn clip mới, được trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh người chủ quán trên đi xe máy, cùng 3 thanh niên khác đứng trước nhà mình và có những lời đe doạ.

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông (chủ quán trong clip) đến nhà người đăng tải clip để đe doạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"Riêng con ni, ngày mai tôi đố bước ra khỏi khu vực ni. Tao là tao làm lớn chuyện", người đàn ông này nói rồi chửi bới và bỏ đi.

Trước đó, tài khoản Bùi Hữu Tịnh cũng từng đăng tải bài viết nhằm phản ánh việc chủ quán ăn chèn ép, trừ lương nhân vô viên lý. Trong bài, có đoạn tài khoản này viết: "Chèn ép, trừ lương vô lý, hù dọa nhân viên! Cách đối xử với nhân viên thật sự quá sức chịu đựng. Đây là toàn bộ sự thật từ trải nghiệm của mình và nhiều bạn khác từng làm ở đây… Trừ lương vô cớ như nào là in bill chưa chỉnh giá, đổ tiết canh tôm, nói chuyện to…"

Liên quan đến các đoạn clip đang gây xôn xao dư luận này, ngày 1.10, lãnh đạo UBND P.Thủy Xuân (TP.Huế) cho biết sẽ xác minh, làm rõ vấn đề.