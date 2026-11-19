Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cả nhà hát mừng sinh nhật mèo đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Dù chỉ là ngày sinh nhật của con mèo, gia đình vẫn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ gồm bánh kem, hoa quả, đồ ăn dành cho mèo và hát chúc mừng sinh nhật thú cưng.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Vân Nga (24 tuổi, ở Hà Nội), chủ nhân đoạn clip cho biết thú cưng của gia đình chị tên "Dung Cúc". Bé mèo là món quà đặc biệt do một người bạn tặng cho chị, tính đến nay đã tròn một năm gắn bó cùng gia đình.

Clip cả nhà hát mừng sinh nhật mèo cưng hút triệu view

Nhân dịp sinh nhật tròn một tuổi của bé mèo vào ngày 17.11, chị Vân Nga nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để kỷ niệm. Ban đầu, chị cũng hơi hồi hộp khi ngỏ lời với mẹ, nhưng mẹ chị đã đồng ý ngay lập tức và là người chuẩn bị bữa tiệc. Đây cũng là lần đầu tiên chị quyết định tổ chức sinh nhật cho thú cưng.

"Khi mẹ đồng ý với ý tưởng này, mình thấy khá vui và bất ngờ. Mình muốn tạo không khí vui vẻ, là một dịp để cả gia đình quây quần bên nhau", chị Vân Nga hào hứng chia sẻ.

Chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 3 triệu lượt xem, hơn 400.000 lượt yêu thích và hơn 600.000 lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, hàng nghìn cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu thương, sự cưng chiều mà cả gia đình dành cho thú cưng.

ữa tiệc sinh nhật có cả hoa, bánh kem, trái cây và món quà là pate cho chú mèo Dung Cúc ẢNH: NVCC

Chị Võ Anh Đào gửi lời chúc: "Chúc bé mèo khỏe mạnh, bình an. Chúc gia chủ luôn an lành, hạnh phúc". Một tài khoản khác cũng bình luận: "Chúc Dung Cúc sinh nhật vui vẻ nhé. Sinh nhật hoành tráng quá!".

Đồng thời, trong phần bình luận cũng có nhiều người hào hứng khoe hình ảnh mình tổ chức sinh nhật tương tự dành cho thú cưng của mình. Rất nhiều khoảnh khắc chú mèo đội mũ sinh nhật bên chiếc bánh kem ngộ nghĩnh khiến mọi người thích thú.

Nói về việc đoạn video bất ngờ trở thành xu hướng, chị Nga chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi những thước phim lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy". Mục đích ban đầu của chị khi xây dựng kênh mạng xã hội chỉ đơn thuần là để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường của mèo cưng làm kỷ niệm, hoàn toàn không nghĩ sẽ được nhiều người đón nhận đến thế.

Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh tiệc sinh nhật tổ chức cho thú cưng ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những ngày đầu khi đón mèo về, mẹ của chị Nga từng ngại chú mèo lạ nhà sẽ khó thích ứng được với môi trường sống mới, cũng như sợ việc chăm sóc sẽ gặp nhiều bất tiện, nên có nhiều đắn đo trong việc nuôi hay không.

"Sau đó, tôi đã làm 'công tác tư tưởng' cho mẹ rất nhiều. Chính bé mèo cũng rất khoẻ mạnh, quấn người nên giờ ai trong gia đình cũng đều quý", chị Nga tâm sự. Với gia đình chị Nga, chú mèo Dung Cúc được xem như một thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà.

Bữa tiệc mừng sinh nhật mèo này không chỉ là kỷ niệm đẹp của riêng gia đình chị Nga, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến hàng triệu người yêu động vật trên mạng xã hội.