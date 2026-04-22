'Cò' bất động sản lừa 15 người, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

Ngày 22.4, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn. Bị can trong vụ án là Lê Đình Chung (35 tuổi, trú xã Trung Chính, Thanh Hóa), làm nghề môi giới bất động sản.

Bị can Lê Đình Chung ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo điều tra, quá trình làm nghề, Lê Đình Chung thường đưa ra các thông tin gian dối về các dự án bất động sản khắp cả nước và cam kết mức lợi nhuận cao nếu đầu tư góp vốn chung.

Đồng thời, Chung cũng dùng các căn hộ chung cư không phải của mình làm tài sản đảm bảo, nhằm lấy lòng tin để các bị hại giao tiền rồi chiếm đoạt.

Công an Hà Nội xác định, bằng hình thức trên, Chung đã chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của 15 bị hại. Số tiền lừa đảo này Chung khai đã dùng để đầu tư vào các dự án bất động sản.

Công an Hà Nội thông báo ai bị Lê Đình Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tại số 2 Tràng Thi (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc điều tra viên Đoàn Ngọc Hải theo số điện thoại 0914902443 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.