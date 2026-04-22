Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

'Cò' bất động sản lừa 15 người, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng

Trần Cường
22/04/2026 11:11 GMT+7

Tự vẽ ra các dự án bất động sản, Lê Đình Chung kêu gọi góp vốn đầu tư với mức lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của 15 người. Công an Hà Nội đề nghị bị hại trong vụ án liên hệ để phục vụ điều tra.

Ngày 22.4, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn. Bị can trong vụ án là Lê Đình Chung (35 tuổi, trú xã Trung Chính, Thanh Hóa), làm nghề môi giới bất động sản.

'Cò' bất động sản lừa 15 người, chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Lê Đình Chung

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo điều tra, quá trình làm nghề, Lê Đình Chung thường đưa ra các thông tin gian dối về các dự án bất động sản khắp cả nước và cam kết mức lợi nhuận cao nếu đầu tư góp vốn chung.

Đồng thời, Chung cũng dùng các căn hộ chung cư không phải của mình làm tài sản đảm bảo, nhằm lấy lòng tin để các bị hại giao tiền rồi chiếm đoạt.

Công an Hà Nội xác định, bằng hình thức trên, Chung đã chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của 15 bị hại. Số tiền lừa đảo này Chung khai đã dùng để đầu tư vào các dự án bất động sản.

Công an Hà Nội thông báo ai bị Lê Đình Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tại số 2 Tràng Thi (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc điều tra viên Đoàn Ngọc Hải theo số điện thoại 0914902443 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

'Cò' bất động sản 'bất lương' sẽ hết đường sống?

Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.1.2025 quy định, ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Với quy định này cò đất sẽ không còn cơ hội thổi giá, thao túng, làm loạn thị trường.

Khám phá thêm chủ đề

môi giới bất động sản Công an Hà Nội Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận