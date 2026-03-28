Có cách nào giúp gan 'thải cồn nhanh' không?

Theo Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu Mỹ (NIAAA), phần lớn cồn được chuyển hóa tại gan thông qua các enzym đặc hiệu, trong đó ethanol được biến đổi thành acetaldehyde - một chất độc - rồi tiếp tục thành các chất ít độc hơn để đào thải khỏi cơ thể. Quá trình này diễn ra theo tốc độ tương đối cố định, không thể “đẩy nhanh” bằng các biện pháp thông thường.

Tương tự, theo thông tin đăng trên chuyên trang Medical News Today (Anh), gan cần thời gian để lọc máu và phân giải cồn, trung bình chỉ giảm nồng độ cồn trong máu với tốc độ ổn định mỗi giờ. Điều này có nghĩa là không có “mẹo” nào giúp tỉnh rượu ngay lập tức.

Bác sĩ Robert H. Shmerling, giảng viên Trường Y Harvard (Mỹ), cũng nhấn mạnh rằng thời gian là yếu tố quan trọng nhất để cơ thể đào thải cồn, thay vì phụ thuộc vào các phương pháp truyền miệng.

Không có “mẹo” nào giúp tỉnh rượu ngay lập tức, nhưng bổ sung nước khi uống rượu bia giúp cơ thể dễ chịu hơn Ảnh: AI

Dù vậy, một số thói quen sau đây có thể hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn sau khi uống rượu.

Uống đủ nước là điều đầu tiên cần làm. Rượu có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể dễ mất nước. Theo Phòng khám Cleveland (Cleveland Clinic - Mỹ), tình trạng mất nước góp phần gây mệt mỏi, đau đầu sau khi uống rượu, vì vậy việc bổ sung nước giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Ăn uống hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng. Ăn trước và sau khi uống, đặc biệt là thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh, có thể làm chậm hấp thu cồn vào máu. Điều này giúp gan không phải xử lý lượng cồn quá lớn trong thời gian ngắn.

Ngủ đủ giấc là yếu tố thường bị bỏ qua. Trong khi ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục chuyển hóa cồn và phục hồi các cơ quan. Dù rượu có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn, nhưng chất lượng giấc ngủ thường kém, vì vậy cần nghỉ ngơi đầy đủ sau đó.

Ngoài ra, nhiều người tin rằng uống cà phê hoặc tắm nước lạnh có thể giúp tỉnh rượu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những cách này chỉ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn chứ không làm giảm nồng độ cồn trong máu.

Các nghiên cứu cũng cho thấy gan là cơ quan chịu ảnh hưởng lớn nhất khi uống nhiều rượu. Quá trình chuyển hóa cồn có thể tạo ra các gốc tự do và gây tổn thương tế bào gan nếu kéo dài. Vì vậy, việc uống quá mức thường xuyên có thể dẫn đến các bệnh lý gan nghiêm trọng.

Có thể thấy, không có cách nào giúp gan thải cồn ngay lập tức. Điều tốt nhất bạn có thể làm là uống có kiểm soát, bổ sung nước, ăn uống hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi. Về lâu dài, hạn chế rượu bia vẫn là cách hiệu quả nhất để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể, theo Cleveland Clinic.

