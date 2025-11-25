Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng

Thảo Phương
Thảo Phương
25/11/2025 14:43 GMT+7

Trong 5 ngày liên tiếp, cô gái này cùng mẹ dậy từ 2 giờ sáng, tất bật bên bếp luộc gần 30.000 quả trứng rồi đóng gói gửi đến cho bà con vùng lũ.

Đó là câu chuyện của Trần Thị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa). Huệ cho biết bản thân may mắn hơn những khu vực khác vì nhà ở vị trí cao nên không bị ngập, nhưng khi thấy bà con oằn mình trong nước lại muốn làm gì đó hỗ trợ mọi người.

Chân dung cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng - Ảnh 1.

Huệ thức từ 2 giờ sáng để luộc trứng gửi cho bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Khi hay tin người dân vùng lũ đang thiếu đồ ăn, thiếu nước, Huệ đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô kể, hôm đó tình cờ đọc được một bài chia sẻ của người đi cứu trợ, rằng mang mì tôm đến cho bà con nhưng lại không có nước để nấu, cơm thì để cả ngày dễ bị thiêu vì nhiều người xin để dành cho bữa sau. Nhà của Huệ đang bán trứng gà ta nên cô chợt nghĩ tại sao không luộc trứng, món vừa đơn giản, dễ bảo quản, đủ dinh dưỡng và có thể ăn ngay. “Vậy là tối đó mình quyết định làm luôn”, Huệ chia sẻ.

Là một bà mẹ bỉm sữa đang chăm hai con nhỏ nên để có thể dậy từ 2 giờ sáng suốt nhiều ngày liên tiếp, Huệ phải sắp xếp lại cuộc sống gia đình. “Mình giao hai đứa nhỏ cho cậu và ông ngoại nó trông”, Huệ cười. Từ ăn uống, tắm giặt đến trông con đều được người thân lo liệu để cô có thể tập trung cho công việc thiện nguyện. Cứ đến giờ, Huệ lại tranh thủ hút sữa cho con, rồi quay trở lại bếp luộc trứng.

Chân dung cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng - Ảnh 2.

Hàng nghìn quả trứng được đóng hộp chỉn chu và sạch sẽ

ẢNH: NVCC

Chân dung cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng - Ảnh 3.

ẢNH: NVCC

Huệ kể nồi trứng cứ vừa vớt ra lại được đổ trứng mới vào luộc tiếp, sau khi để nguội, đóng hộp kèm muối tiêu rồi chuyển ra điểm tập kết. Dù phải thức dậy từ 2 giờ sáng rồi làm đến 4 giờ chiều, nhưng điều khiến Huệ nhớ nhất không phải sự mệt mỏi, mà là tình người.

“Mình nhớ nhất lúc các chị nghe tin và chạy tới nhà giúp đóng trứng. Các ép mình vô ăn cơm rồi bắt mình ngủ cho lại sức. Biết ơn các chị rất nhiều. Rồi Khi số lượng trứng tăng chóng mặt, nhiều mạnh thường quân bất ngờ chuyển thẳng tiền vào tài khoản để mình mua thêm trứng, họ chỉ dặn một câu ngắn gọn: “Thiếu thì cứ nói”. Mình đã rất bất ngờ vì không ngờ lại có nhiều người sẵn lòng yêu thương, san sẻ với nhau đến vậy”, cô tâm sự.

Chân dung cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng - Ảnh 4.

Trong 5 ngày, Huệ cùng mọi người đã gửi đến bà con vùng lũ khoảng 30.000 quả trứng luộc

ẢNH: NVCC

Trong các phần quà, trứng và muối là món cần thiết, không cầu kỳ nhưng phù hợp với hoàn cảnh thiếu nước sạch, thiếu điện, thiếu điều kiện bảo quản ở vùng lũ. Nhờ vậy, Huệ cho biết mỗi phần ba quả trứng luộc kèm muối đều nhanh chóng đến tay bà con và trở thành món được “xin nhiều nhất”.

Hiện tại Huệ và gia đình vẫn đang tiếp tục luộc trứng để đóng gói gửi đi. Khi nhìn lại những ngày qua, Huệ thừa nhận mình thật sự liều. “Nhân lực không có, kinh tế cũng hạn chế, thời gian thì quá gấp. Nhưng bằng quyết tâm và sự chung tay của cộng đồng, mọi thứ lại được tháo gỡ. Có hôm các chị đến nhà mình từ 4 giờ sáng để phụ. Cậu và ông ngoại hỗ trợ trông cháu. Mạnh thường quân thì chung tay tiếp sức liên tục”, Huệ kể.

Khoảnh khắc khiến Huệ cảm thấy mọi công sức đều xứng đáng chính là khi cô nhìn thấy một bức ảnh bà con vùng lũ nhận được phần quà của mình. “Dù vất vả đến đâu, chỉ cần nhìn một hình ảnh như vậy mệt đến mấy cũng thấy đáng”, Huệ nói.

Chân dung cô gái dậy từ 2 giờ sáng luộc 30.000 quả trứng, viral khắp mạng - Ảnh 5.

Trứng cùng nhu yếu phẩm được chở đến nơi cho người dân

ẢNH: NVCC

Khi câu chuyện của Huệ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cô nàng nhận về hàng nghìn bình luận khen ngợi và bày tỏ sự cảm phục. Nhưng trái ngược với sự “nổi tiếng” bất ngờ, Huệ lại có chút lo lắng. “Đây là yêu thương và sự tin tưởng của mạnh thường quân gửi cho mình. Mình chỉ góp chút công sức để bà con có bữa ăn no hơn thôi, không đáng để được khen nhiều như vậy đâu”, Huệ nói.

Hành trình của Huệ không chỉ có gia đình mà còn là sự chung tay của cộng đồng. Huệ kể có người hỗ trợ phương tiện vận chuyển, người góp trứng, người ghé nhà từ sáng sớm để cùng đóng hộp muối tiêu. “Mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi nơi. Đều là công sức của mọi người cùng chung tay với nhau”, Huệ chia sẻ.

Hiện tại, Huệ hiện tiếp tục mua 500 cuốn vở và một số quần áo đồng phục để hỗ trợ các em nhỏ vùng lũ. “Còn sức là còn cho đi”, cô nói.

