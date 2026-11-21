Trong lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội vào 21.11, hai nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như được vinh danh với những đóng góp trong gìn giữ, lan tỏa dân ca ví, giặm.

Trong đó, Hà Quỳnh Như sinh năm 2004, từng giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2018. Sau 8 năm, từ cô bé được khán giả biết đến qua những làn điệu dân ca xứ Nghệ, nữ ca sĩ đang bước vào một chặng đường mới với việc học tập chuyên nghiệp và tìm kiếm cách thể hiện phù hợp hơn để đưa dòng nhạc truyền thống đến gần công chúng trẻ.

Hành trình bền bỉ của Hà Quỳnh Như với dân ca ví, giặm

Hà Quỳnh Như nỗ lực đưa dân ca ví, giặm đến gần hơn với khán giả trẻ Ảnh: NVCC

Từ sân khấu đến giảng đường âm nhạc

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong hành trình của Hà Quỳnh Như là trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô được đào tạo trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Anh Thơ. Việc học tập bài bản giúp nữ ca sĩ có thêm điều kiện trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, mở rộng kiến thức và nhìn nhận sâu hơn về con đường nghệ thuật mình lựa chọn.

Bên cạnh việc học, Hà Quỳnh Như vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và tham gia một số chương trình xã hội. Cô cho biết phải chủ động sắp xếp thời gian giữa lịch học và lịch diễn, trong đó việc học chuyên môn được ưu tiên để xây dựng nền tảng lâu dài cho hoạt động nghệ thuật.

Nhan sắc xinh đẹp của Hà Quỳnh Như sau 8 năm giành quán quân Ảnh: NVCC

Từ khi ra Hà Nội học tập, Hà Quỳnh Như tiếp tục có sự đồng hành của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội. Mối liên hệ nghệ thuật giữa hai người đã hình thành từ những năm cô còn ở Nghệ An. Mỗi khi trở về quê, Hà Quỳnh Như thường được anh Thanh Phong mời tham gia các chương trình biểu diễn và hoạt động liên quan đến dân ca ví, giặm. Sự kết nối này tiếp tục được duy trì khi cô ra Hà Nội học tập.

Hà Quỳnh Như chụp ảnh cùng Lê Thanh Phong Ảnh: NVCC

Tìm cách làm mới dân ca từ góc nhìn gen Z

Trưởng thành sau dấu mốc quán quân Giọng hát Việt nhí, Hà Quỳnh Như cũng đối diện với những kỳ vọng từ khán giả. Nhiều người vẫn nhớ hình ảnh cô bé từ khi còn rất nhỏ đã say mê hát dân ca xứ Nghệ, với lối thể hiện hồn nhiên, mộc mạc. Tuy nhiên, ở tuổi 22, cô muốn có thêm những trải nghiệm và thử nghiệm mới trong âm nhạc.

Là một người trẻ thuộc thế hệ gen Z, Hà Quỳnh Như mong muốn tìm cách tiếp cận để dân ca Ví, giặm không chỉ được gìn giữ trong không gian biểu diễn truyền thống mà còn có thể hiện diện sinh động hơn trong đời sống âm nhạc đương đại.

"Em muốn thử nghiệm những bản phối mang hơi thở hiện đại, kết hợp âm nhạc điện tử, vũ đạo và phong cách thời trang đương đại, nhưng vẫn giữ được hồn cốt, tinh thần và nét đặc trưng của những làn điệu dân ca xứ Nghệ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Đây cũng là hướng đi đòi hỏi sự cân nhắc, bởi đổi mới không đồng nghĩa với việc làm mất đi đặc trưng của di sản. Hà Quỳnh Như cho rằng điều quan trọng là tìm được sự hài hòa giữa cách thể hiện mới và những giá trị đã làm nên sức sống của dân ca ví, giặm.

Cô chia sẻ: "Di sản cần được trân trọng, gìn giữ đúng giá trị cốt lõi, nhưng cũng cần được sáng tạo, tiếp nối và làm mới bằng tư duy của mỗi thế hệ".

Với Hà Quỳnh Như, hành trình phía trước không chỉ là tiếp tục theo đuổi dòng nhạc đã gắn bó từ nhỏ mà còn là tìm kiếm cách để những làn điệu dân ca xứ Nghệ có thêm cơ hội đến với người nghe trẻ. Qua đó, truyền thống có thể được tiếp nối trong đời sống hôm nay, thay vì chỉ hiện diện như một ký ức văn hóa.