Cô giáo lịch sử và những 'tuyệt chiêu' khiến học trò bất ngờ

Cô Nguyễn Thị Thoa (32 tuổi) đã có 5 năm gắn bó với Trường THCS, THPT Hiếu Tử (ấp Ô Đùng, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long). Trên mạng xã hội, kênh "Cô Thoa Phù Thủy" của cô giáo lịch sử hiện thu hút hơn 550.000 lượt theo dõi. Nhiều đoạn clip ghi lại những giờ lên lớp của cô thu hút hàng triệu lượt xem.

"Mình phải thay đổi trước"

Trước khi có những giờ học vui nhộn như hiện tại, cô Thoa từng là một giáo viên khá khắt khe. Sinh ra trong gia đình làm nông, bản thân phải nỗ lực nhiều trên con đường học tập để trở thành giáo viên nên những năm đầu đứng lớp, cô cũng mong học sinh (HS) cố gắng giống mình ngày trước. Nhưng càng dạy, cô càng nhận ra nhiều HS có tâm lý ngại học lịch sử, thậm chí xem đây là môn phụ. Nếu tiếp tục yêu cầu các em ghi nhớ ngày tháng, sự kiện theo cách cứng nhắc, cô khó thay đổi được tâm lý ấy.

Cô giáo lịch sử Nguyễn Thị Thoa nổi tiếng trên mạng qua những đoạn clip ghi lại cách dạy lịch sử vui nhộn ẢNH: NVCC

"Muốn các em thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi trước. Thay vì ép các em vào khuôn mẫu, tôi nghĩ phải làm điều gì đó lạ hơn, vui hơn để các em thích học môn của mình", cô chia sẻ.

Ban đầu, cô cũng đắn đo với nhiều câu hỏi: Một tiết học có thời lượng nhất định, nếu dành thời gian cho trò chơi liệu có chậm chương trình? Cách làm khác với thông thường có được nhà trường ủng hộ?

Thầy Nguyễn Văn Hiếu, hiệu trưởng nhà trường, khi đó nói với cô: "HS lên lớp không chỉ cần kiến thức mà còn cần tâm lý thoải mái, không khí vui tươi khi bước vào bài học. Em cứ làm, thầy ủng hộ".

Có được sự động viên ấy, cô Thoa bắt đầu thử nghiệm từ việc tưởng chừng rất nhỏ: gọi HS trả bài. Khi ôn về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972, cô mang đến lớp một chiếc máy bay bằng xốp. Từ phía trên, cô phóng chiếc máy bay về phía HS. Máy bay dừng gần ai, người đó trở thành người được chọn lên trả bài.

Có hôm cô lại dựa vào một câu chuyện đang được HS quan tâm để nghĩ cách gọi tên. Dịp trung thu chẳng hạn, những HS có tên Trung, Thu phải chuẩn bị tinh thần vì có khả năng được cô "ưu tiên" gọi lên.

Cô Thoa nhận thấy khi bớt căng thẳng, HS chủ động tham gia vào tiết học hơn. Dần dần, chính các em lại chờ xem tiết lịch sử hôm nay cô sẽ nghĩ ra trò gì, mang món đồ nào đến lớp hay có phần quà bất ngờ nào dành cho người trả bài.

Kim chỉ nam dạy học

Niềm yêu thích lịch sử của cô Thoa bắt đầu từ những năm học THCS. Còn lựa chọn trở thành giáo viên đến từ sự yêu quý, kính trọng dành cho những thầy cô từng dạy mình và cả mong muốn của gia đình.

Cô Thoa cùng học sinh trong giờ giải lao tại căn tin trường ẢNH: NVCC

Bà Thạch Thị Hưng (68 tuổi, mẹ cô Thoa) kể gia đình làm nông, công việc quanh năm vất vả nên cha mẹ mong con gái được học hành và có một nghề ổn định. "Hồi nhỏ, con gái bị tai nạn mất ngón tay cái ở bàn tay trái nên chúng tôi nghĩ con không làm ruộng được, chỉ có thể làm những công việc cầm bút. Gia đình vì vậy cũng động viên con theo nghề giáo", bà Hưng kể.

Sau này, khi cô Thoa trở thành giáo viên, người cha lúc sinh thời thường nhắc con một câu rất giản dị: "Với học trò, con thương nó là nó thương con".

Cô giáo lịch sử Nguyễn Thị Thoa chia sẻ: "Lịch sử nếu biết cách học thì rất sinh động, không khô khan như nhiều người nghĩ. Đó đều là những câu chuyện đã từng xảy ra. Việc của mình là tìm cách truyền tải sao cho HS muốn nghe, muốn tìm hiểu".

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hiếu nhận xét: "Tôi thấy lửa yêu nghề, nhiệt huyết với bộ môn lịch sử ở cô Thoa. Không đơn giản để có được thành công như hôm nay. Ban đầu, việc làm của cô Thoa cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều và hoài nghi của đồng nghiệp, cho rằng cô chỉ "bày trò" cho học trò vui. Tạo sự hứng thú học tập, kích thích tính chủ động ở các em và niềm mong chờ đến tiết cô Thoa, đó đã là hạnh phúc của người giáo viên đứng lớp".