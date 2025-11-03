Cỗ máy Bayern nghiền mọi đối thủ

K HÔNG THỂ OANH LIỆT HƠN NỮA

Kỷ lục cũ với 13 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa do AC Milan lập được trong mùa bóng 1992 - 1993 đã bị xô ngã từ lâu. Cuối tuần qua, Bayern tự nâng kỷ lục mới lên đến con số 15. Nhưng HLV Vincent Kompany vẫn chưa thấy đủ khi tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, thắng 15 trận liên tiếp chưa phải là đủ".

Bayern Munich (trái) đang quá xuất sắc ẢNH: AFP

Bayern thắng ai ở vòng vừa qua, và thắng như thế nào? Xin thưa đó là Bayer Leverkusen - nhà vô địch Bundesliga 2024. Đấy là đối thủ mà Bayern chưa hề chiến thắng trong 5 cuộc đụng độ gần nhất ở Bundesliga. Đáng nói hơn, Bayern xoay tua lực lượng, chỉ đưa ra "đội hình B" do phải chuẩn bị cho cuộc đại chiến với đương kim vô địch PSG ở Champions League giữa tuần này. Vậy mà Bayern ấn định tỷ số 3-0 ngay trong hiệp 1!

Tổng cộng, Bayern mùa này đã toàn thắng 9 trận ở Bundesliga, 3 trận ở Champions League, 2 trận ở Cúp quốc gia và trận tranh Siêu cúp Đức. Riêng tại hai đấu trường chính Bundesliga và Champions League, Bayern đã ghi đến 45 bàn và chỉ thủng lưới 6 bàn trong 12 trận - tức bình quân ghi gần 4 bàn/trận. Đội bóng của ông Kompany luôn là đội mở tỷ số trong cả 12 trận ấy.

Người ta thường xem nhẹ chuỗi chiến thắng của Bayern dựa trên lập luận Bundesliga không phải là giải đấu quá khốc liệt, đa số đối thủ đều ở đẳng cấp thấp hơn so với Bayern. Nhưng trong 9 vòng đấu vừa qua, Bayern đã thắng đủ 3 đại diện còn lại của Bundesliga ở Champions League gồm: Borussia Dortmund, Leverkusen, Eintracht Frankfurt. Với Leverkusen và Frankfurt thì tỷ số đều là 3-0. Ngoài ra, Bundesliga còn có một đội mạnh khác thường xuyên dự Champions League trong những mùa bóng gần đây là RB Leipzig, hiện đứng nhì bảng. Bayern thắng đối thủ này đến 6-0 ở vòng đấu đầu tiên.

Vẫn cần kiểm chứng thêm về sức mạnh của Bayern? Giới quan sát trung lập không phải đợi lâu khi thầy trò Kompany sẽ làm khách trên sân PSG vào giữa tuần này, rồi lại làm khách trên sân Arsenal ở loạt trận kế tiếp.

K OMPANY ĐANG TỰ KHẲNG ĐỊNH

Cuộc đua ở Bundesliga coi như không cần bàn nữa. Nhưng bản thân HLV Kompany bị xem là... nhược điểm lớn của Bayern trong cuộc đua ở Champions League. Suốt 4 mùa bóng gần đây, chức vô địch Champions League luôn thuộc về các HLV lão làng, từng vô địch trước đó (Luis Enrique với PSG, Pep Guardiola với Man.City, Carlo Ancelotti 2 lần với Real Madrid).

Khi đưa được Chelsea (năm 2021) hoặc Liverpool (năm 2019) lên ngôi vô địch thì các HLV Thomas Tuchel hoặc Juergen Klopp cũng đã có kinh nghiệm cầm quân ở trận chung kết trước đó. Tóm lại, trong 9 mùa bóng gần đây, có đến 8 lần chức vô địch thuộc về đội bóng của HLV đã vô địch hoặc cầm quân trong trận chung kết ở đấu trường này.

HLV Kompany chưa bao giờ dự trận chung kết Champions League, nên còn thiếu kinh nghiệm ở giải đấu cao cấp nhất thế giới tầm CLB? Tất nhiên, đây chỉ là chi tiết tham khảo. Trong tay ông là Bayern Munich - và chỉ bấy nhiêu đã là quá đủ. Trường hợp ngoại lệ duy nhất trong 9 mùa bóng vừa nêu - vô địch Champions League với HLV trưởng chưa từng dự trận chung kết trước đó - chính là Bayern năm 2020, do Hansi Flick huấn luyện!

Bayern mùa này hoàn toàn do HLV Kompany nhào nặn, chứ không rải tiền quy tụ lực lượng. Họ đã thất bại trong các kế hoạch chiêu mộ Florian Wirtz (đến Liverpool), Nick Woltemade (đến Newcastle). Các ngôi sao Alphonso Davies, Jamal Musiala phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Có đúng 2 gương mặt mới đáng kể, chủ yếu không còn chỗ đứng ở đội khác là Nico Jackson (mượn từ Chelsea) và Luis Diaz (mua từ Liverpool).

Nhưng Bayern của HLV Kompany luôn bay bổng, thậm chí luôn thắng thuyết phục bất kể với đội hình nào trên sân. Harry Kane ghi bàn liên tục (22 bàn trong 14 trận). Lennart Karl (17 tuổi) và Tom Bischof (20 tuổi) đang là những ngôi sao trẻ hàng đầu châu Âu. Lão tướng Manuel Neuer thì xuất sắc đến nỗi người ta đang thuyết phục anh trở lại đội tuyển Đức. Cứ thế, Bayern Munich đang là một cỗ máy chiến thắng.