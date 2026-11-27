Thời gian qua, nhiều cổ phiếu liên tục lao dốc nên lãnh đạo, người nhà và lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào. Chẳng hạn, Công ty cổ phần HHP Global (mã chứng khoán HHP) vừa công bố thông tin bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HHP nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3.12 đến 31.12.2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, bà Phương sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 11,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,95% lên 12,12%. Tạm tính theo giá đóng cửa hôm nay (27.11) là 9.050 đồng, giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua vào nói trên khoảng 18,1 tỉ đồng.

Việc đăng ký mua vào của Tổng giám đốc HHP diễn ra khi cổ phiếu này vừa có đợt lao dốc mạnh, trong đó có 6 phiên giảm sàn liên tục từ ngày 18.11 - 26.11 khiến công ty này phải nộp giải trình và cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra ổn định, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp. Tổng cộng chỉ sau chưa đầy một tháng, cổ phiếu HHP đã bốc hơi hơn một nửa thị giá.

Cổ phiếu lao dốc khiến lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan tung tiền tỉ mua vào ẢNH: TNO

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) cũng thông báo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó tổng giám đốc ngân hàng - đăng ký mua 103.000 cổ phiếu VCB. Mục đích là đầu tư, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 3.12 đến 31.12. Hiện bà Vân sở hữu 117.000 cổ phiếu VCB và nếu mua đủ số đăng ký, bà sẽ nắm 220.000 cổ phiếu, tương đương 0,0026% vốn điều lệ Vietcombank. Tính theo giá đóng cửa phiên 27.11 của VCB là 49.200 đồng/cổ phiếu, bà Vân sẽ chi hơn 5 tỉ đồng để mua hết số cổ phiếu này. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu VCB trong vòng 3 năm qua.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán VNS) thông báo ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị công ty - đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS để đầu tư. Giao dịch của ông Đoàn dự kiến thực hiện trong cả tháng 12 tới theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất, ông Lê Hải Đoàn sẽ nâng sở hữu lên 14,13 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,82% vốn điều lệ Vinasun. Hiện cổ phiếu VNS có giá 5.290 đồng nên ước tính ông Lê Hải Đoàn sẽ chi ra hơn 21 tỉ đồng để mua hết số lượng đăng ký.

Ngoài ra, Vinasun cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc công ty khi nhận chuyển nhượng tối đa gần 2,8 triệu cổ phiếu từ ông Đặng Văn Tâm và gần 3,3 triệu cổ phiếu từ bà Phạm Kim Liên. Nếu nhận chuyển nhượng gần 6,1 triệu cổ phiếu trên, ông Duy sẽ nâng sở hữu trực tiếp lên gần 9,95 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,65% vốn VNS. Các động thái giao dịch của nhóm lãnh đạo và cổ đông nội bộ diễn ra khi cổ phiếu VNS giảm mạnh. Cổ phiếu Vinasun đã giảm về vùng thấp nhất kể từ tháng 7.2021.

Tương tự, ông Đinh Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Royal Invest (mã chứng khoán RYG) và thư ký công ty là bà Nguyễn Thị Kim Loan cũng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu RYG cho mỗi người. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, với cùng thời gian dự kiến từ ngày 30.11 - 23.12. Ước tính theo giá cổ phiếu hiện tại, mỗi cá nhân sẽ phải chi hơn 10 tỉ đồng để mua vào lượng cổ phiếu RYG đã đăng ký. Hay bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) - đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TIG để nâng sở hữu lên 5,5 triệu cổ phiếu. Gần đây cổ phiếu TIG liên tục giảm mạnh, xuất hiện chuỗi giảm sàn 6 phiên liên tiếp từ ngày 6 - 13.11 và chuỗi ngày lao dốc vẫn chưa chấm dứt, xuống còn 2.500 đồng.