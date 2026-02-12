Cơm tất niên và chuyến xe yêu thương dành tặng người bệnh ung thư

Hơn 1.200 người bệnh ung thư cùng ban giám đốc và đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện K đã cùng dự bữa cơm tất niên ấm cúng, được tổ chức trưa 12.2, tại căng tin bệnh viện.

Đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng tới người bệnh không đủ sức khỏe dự chương trình.

Phó giám đốc Bệnh viện K gửi tặng người bệnh lì xì cùng lời chúc sức khỏe ẢNH: THÁI HÀ

Bệnh viện cũng sẽ chuẩn bị tất cả những phần cơm cho các người bệnh ở lại điều trị trong những ngày tết, do chưa đủ điều kiện xuất viện.

Sau bữa cơm tất niên, chiều cùng ngày, người bệnh và gia đình được trở về quê đón tết trên hành trình những chuyến xe yêu thương miễn phí được Bệnh viện K và các nhà tài trợ chuẩn bị. Năm nay, 30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà về quê.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ: "Chương trình Cơm tất niên và chuyến xe yêu thương tại Bệnh viện K đã khép lại một năm cũ với những sẻ chia ấm áp để khởi đầu cho một năm mới đầy hy vọng. Các bác sĩ tin tưởng rằng với chia sẻ này, người bệnh sẽ được đón tết vẹn tròn hơn".

Tiễn người bệnh về quê đón tết, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà "gửi các bác, các cô chú, các anh chị người bệnh và người nhà người bệnh lời chúc mừng năm mới thật nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an, đón tết sum vầy cùng gia đình và giữ vững tinh thần lạc quan để đón thêm nhiều mùa xuân".

"Chuyến xe yêu thương" miễn phí xuất phát từ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) đưa người bệnh về quê tại các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiều điểm đến cách Hà Nội hàng trăm km, những "Chuyến xe yêu thương" giúp người bệnh về quê đón tết được thuận lợi nhất.