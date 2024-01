Còn thiếu 696 giáo viên mầm non, TP.HCM có giải pháp gì?

Nghề giáo viên mầm non vất vả, áp lực, thời gian làm việc kéo dài cả ngày, cuối tuần nhiều khi còn phải tham gia nhiều hoạt động, tập huấn... NHẬT THỊNH

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 4.1.2024.



Ông Hồ Tấn Minh cho biết tính đến thời điểm hiện tại, tổng giáo viên mầm non hiện có hưởng lương từ ngân sách tại TP.HCM là 10.562 người.

Năm học 2023-2024, thành phố có nhu cầu tuyển dụng 1.207 giáo viên mầm non. Tuy nhiên đến nay mới tuyển được 511 người. Hiện vẫn còn thiếu 696 giáo viên mầm non, cần tuyển dụng tiếp. Thực tế cho thấy hiện nay, gần kết thúc học kỳ 1 năm học 2023-2024 nhiều nơi ở TP.HCM vẫn đang tuyển giáo viên mầm non.

Không chỉ trong các cơ sở giáo dục công lập thiếu giáo viên, mà tình trạng chưa tuyển dụng được giáo viên cũng có nhiều ở mầm non ngoài công lập.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non có một số nguyên nhân. Thứ nhất, số lượng sinh viên tốt nghiệp không đủ để tuyển, sinh viên chưa mặn mà đăng ký ngành giáo dục mầm non để tham gia học.

Đồng thời, dù TP.HCM đã có chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tại thành phố, nhất là giáo viên ở tỉnh, phải thuê nhà. Thời gian làm công tác giáo dục trẻ mầm non chiếm trọn thời gian cả ngày, cuối tuần tham gia tập huấn… giáo viên không có thời gian làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Một giáo viên mầm non tận tụy chăm sóc trẻ tại một trường mầm non tại Q.3, TP.HCM NHẬT THỊNH

Ông Minh cho biết giải pháp của ngành giáo dục thành phố trong thời gian qua là tổ chức tuyển dụng viên chức linh động bằng nhiều hình thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng nhiều đợt trong năm cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, để đủ nhân sự đảm bảo hoạt động, các cơ sở giáo dục mầm non ký hợp đồng giáo viên trong khi chưa tuyển dụng được nhân sự chính thức.

Ngành giáo dục TP.HCM vẫn đang tiếp tục đề xuất, xây dựng chế độ chính sách thu hút đối với giáo viên mầm non, khắc phục khó khăn về tài chính, tham gia lâu dài với ngành, với đơn vị. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để có chế độ thu hút sinh viên tham gia học ngành giáo dục mầm non...