Concert cuối năm: Sức hút và bài toán thị trường

Fan Việt bước vào mùa concert

Thị trường biểu diễn âm nhạc VN bước vào giai đoạn sôi động với nhiều concert lớn. Ngày 14 và 15.11, Tinh hà "say hi" dự kiến đến Hà Nội, còn dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ hội ngộ khán giả miền Bắc trong 2 đêm 5 và 6.12, sau khi thu hút gần 100.000 khán giả trong 2 đêm diễn đầu tại TP.HCM. SpaceSpeakers Label cũng tổ chức Kosmik Live Concert 2026 in Hanoi: Homecoming vào ngày 12.12.

Hai concert đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thu hút gần 100.000 khán giả tại TP.HCM. Tháng 12 tới, dàn “anh trai” tiếp tục có hai đêm diễn lớn tại Hà Nội ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, loạt concert cá nhân góp phần làm nóng thị trường. Phương Mỹ Chi đưa Dân chơi dân ca đến thủ đô ngày 7.11. Ngày 21.11, Mỹ Tâm trở lại với See The Light Day 2 tại TP.HCM. Theo nhà tổ chức, 10.000 vé mở bán sớm của chương trình đã "cháy" chỉ sau 5 phút. Trong khi đó, Tùng Dương dự kiến tổ chức concert Bay về phía mặt trời tại sân vận động Mỹ Đình ngày 19.12, với 15.000 vé đợt đầu đã bán hết…

Sức hút còn đến từ các chương trình quốc tế. Hai đêm diễn của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24 và 25.10 thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Ngày 7.11, danh ca opera người Ý Andrea Bocelli dự kiến biểu diễn tại Lâm Đồng. Đến đầu năm 2027, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 của Hàn Quốc được lên kế hoạch diễn ra tại Hà Nội, dự kiến quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc nước này.

Lịch diễn dày đặc không đơn thuần xuất phát từ yếu tố mùa vụ. Theo bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1 ("ông lớn" đứng sau Anh trai vượt ngàn chông gai), quyết định tổ chức thêm 2 đêm diễn tại Hà Nội là kết quả của sự cộng hưởng giữa tình cảm công chúng, sức hút nghệ sĩ và năng lực đáp ứng của hệ thống sản xuất.

"Dĩ nhiên, nhu cầu thị trường và khả năng thương mại là những yếu tố không thể tách rời khi quyết định tổ chức một sự kiện lớn. Một concert hàng chục nghìn người đòi hỏi bài toán vận hành vô cùng phức tạp về hạ tầng, an ninh, kỹ thuật và nhân sự. Chúng tôi chỉ bấm nút triển khai khi bảo đảm mang đến những trải nghiệm tương xứng với thời gian, công sức và chi phí mà khán giả đã tin tưởng bỏ ra", bà Hạnh chia sẻ.

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội vừa qua đem lại nguồn lợi lớn cho ngành du lịch thủ đô ẢNH: BTC





Theo thạc sĩ Đoàn Phú Cường, giảng viên ngành truyền thông chuyên nghiệp, Trường ĐH RMIT VN, giai đoạn cuối năm thường thuận lợi cho nhu cầu giải trí và chi tiêu trải nghiệm. Đây cũng là thời điểm nghệ sĩ, nhà tổ chức và thương hiệu kết hợp concert với phát hành nhạc mới, tài trợ và nội dung số để mở rộng độ phủ, đa dạng nguồn thu.

Báo cáo "Vietnam Music Landscape 2025 - 2026" của RMIT ghi nhận hơn 800 sự kiện âm nhạc trong năm 2025, cho thấy quy mô hoạt động ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, ông Cường lưu ý không nên quy toàn bộ sự gia tăng cho yếu tố cuối năm. Lịch lưu diễn quốc tế, thời tiết, địa điểm và khả năng bố trí nghệ sĩ cũng ảnh hưởng đến thời điểm tổ chức. Sự sôi động hiện nay cần được nhìn nhận từ cả nhu cầu thị trường lẫn quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn.

Từ sức hút khán giả đến giá trị kinh tế

Concert mở rộng lựa chọn giải trí, giúp khán giả gặp gỡ nghệ sĩ, kết nối cộng đồng người hâm mộ và chia sẻ trải nghiệm trực tiếp. Với các chương trình quốc tế tổ chức trong nước, người hâm mộ còn tiết kiệm thời gian và chi phí so với ra nước ngoài xem biểu diễn.

Theo ông Đoàn Phú Cường, concert thúc đẩy chuỗi giá trị gồm thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật, quản lý sự kiện, truyền thông, bán vé và vận tải. Đây là cơ hội để các đơn vị trong nước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào thị trường. Dù vậy, phát triển bền vững đòi hỏi hoạt động tổ chức chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng và bản sắc âm nhạc riêng, thay vì chỉ chạy theo quy mô khán giả hay số lượng chương trình.

Hiệu ứng kinh tế của concert còn lan sang các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và tham quan. Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội là ví dụ đáng chú ý. Theo thông tin từ Sở VH-TT-DL Hà Nội, tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra sự kiện ước đạt khoảng 750 tỉ đồng.

Những con số này cho thấy tiềm năng kết nối biểu diễn nghệ thuật với kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ nằm ở lượng khách tăng trong vài ngày. Concert cần được gắn với chiến lược phát triển du lịch để kéo dài thời gian lưu trú, khuyến khích chi tiêu và lan tỏa lợi ích đến nhiều ngành dịch vụ.

Bài toán sau những đêm diễn cháy vé

Với concert quy mô hàng chục nghìn người, chất lượng chương trình không chỉ nằm ở danh sách nghệ sĩ hay hiệu ứng sân khấu mà còn phụ thuộc vào toàn bộ trải nghiệm, từ khi mua vé đến lúc rời địa điểm.

Đại diện ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết những đêm diễn gần 50.000 khán giả là cơ hội khẳng định sức hút của một thương hiệu giải trí Việt và khả năng kết nối cộng đồng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, thành công của đêm trước cũng khiến kỳ vọng ở đêm sau tăng lên.

"Bài toán không chỉ là đưa vài chục nghìn người đến một điểm, mà làm sao để trải nghiệm của họ được trọn vẹn từ khâu gửi xe, kiểm soát vé, y tế, an ninh... cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt. Thách thức lớn nhất của chúng tôi lúc này chính là vượt qua những chuẩn mực do chính mình thiết lập ở các đêm diễn trước. Khán giả đêm sau luôn kỳ vọng cao hơn đêm trước và đó là áp lực buộc chúng tôi phải không ngừng nâng chuẩn", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Khi concert ngày càng thu hút đông khán giả và tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, năng lực tổ chức không thể chỉ đo bằng số vé bán ra hay quy mô sân khấu. An toàn, chất lượng trải nghiệm, hiệu quả vận hành và khả năng tạo giá trị cho hệ sinh thái âm nhạc, du lịch mới là những yếu tố quyết định sức bền của thị trường.