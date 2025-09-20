Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công an phường, xã ở TP.HCM sẽ hỗ trợ CSGT như thế nào?
Video Thời sự

Vũ Phượng
20/09/2025 14:04 GMT+7

Ngày 20.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM về việc bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Kế hoạch mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông. Trên cơ sở khảo sát, Công an TP.HCM phân công, bố trí công an phường, xã và các lực lượng khác thực hiện điều tiết giao thông tại 366 chốt trên toàn địa bàn thành phố.

Trong đó, có 191 chốt trọng điểm sẽ do CSGT làm tổ trưởng trực tiếp phối hợp công an xã phường, an ninh trật tự tại cơ sở, thanh niên xung phong tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Theo PC08, trong quá trình triển khai thực hiện, công an phường, xã chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông tại địa bàn. Công an phường, xã phải phân công, bố trí lực lượng cụ thể tại từng chốt, giao lộ.

Công an phường, xã ở TP.HCM sẽ hỗ trợ CSGT như thế nào

Công an phường, xã cũng có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ CSGT dừng phương tiện, kiểm tra, lập biên bản, tập trung xử lý các hành vi như: dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, đi xe lên hè phố, không đội mũ bảo hiểm...; kịp thời thông tin, phối hợp các lực lượng khi phát sinh tình huống phức tạp.

Phòng CSGT phối hợp công an cấp xã rà soát, bố trí chốt; tập huấn nghiệp vụ chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèn; định kỳ 3 tháng rà soát, điều chỉnh chốt phù hợp thực tiễn; phân công, tiếp nhận, giám sát, phân tích tình hình qua hệ thống camera, bản đồ số, phản ánh người dân và các ứng dụng, kịp thời thông tin để phân luồng từ xa, giải tỏa ùn tắc; nghiên cứu ứng dụng thiết bị thông minh (AI)…

Xe buýt đi làn xe máy cầu Bình Lợi bị người dân quay clip báo CSGT phạt

Ngày 20.9, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi vào làn xe máy trên cầu Bình Lợi từ clip người dân cung cấp.

